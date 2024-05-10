Годовая инфляция в апреле достигла 1,1%

Потребительские цены в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом выросли на 0,5%, а за год - по сравнению с апрелем 2023 года - увеличились на 1,1%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,4%.
По сравнению с мартом 2024 года в апреле средний уровень потребительских цен увеличился на 0,5%. Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказали одежда и обувь (+0,4 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,2 п. п.), а также группа различных товаров и услуг (-0,2 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 0,3%. Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен оказало мясо домашней птицы (+2,9%). Главным образом по причине завершения акций подорожали кондитерские изделия (+2,5%), хлеб (+1,1%), шоколад (+3,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,8%), картофель (+3,9%), яйца (+1,8%). Дороже стали сухие завтраки (+8,7%), свежая или охлажденная рыба (+5,3%), оливковое масло (+4,3%) и свинина (+0,8%).
При этом под влиянием акций наблюдалось снижение цен на сыр и творог (-2,7%), кофе (-2,1%). Подешевели свежие овощи (-1,2%), свежие фрукты (-1,5%), сахар (-4%), мука и другие зерновые (-2%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 2,1%. Табачные изделия подорожали в среднем на 7,5%. Цены на алкогольные напитки снизились на 0,5%, на что в основном повлияли акции на крепкие алкогольные напитки.
В группе одежды и обуви цены выросли на 7,9%. С продолжением поступлений в продажу товаров весенне-летнего сезона цены на обувь выросли на 19,3%, а одежда подорожала на 5,3%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен снизился на 0,4%. Наиболее существенное падение цен в группе за месяц отмечалось на электроэнергию (-1,3%), твердое топливо (-2,3%) и тепловую энергию (-0,3%). При этом выросли цены на аренду жилья (+2%).
Товары и услуги, связанные с транспортом, стали дороже на 0,7%, что обусловлено главным образом ростом цен на пассажирские автоперевозки. Цены на топливо выросли на 0,6%, в том числе на бензин - на 2%, на автогаз - на 0,4%, а цены на дизельное топливо снизились на 0,5%. Дороже стали и железнодорожные пассажирские перевозки. В сфере пассажирских авиаперевозок произошло снижение цен.
В группе различных товаров и услуг цены снизились на 3,4%. Главным образом под влиянием акций подешевели товары личной гигиены и средства красоты, неэлектрические приборы для личного ухода.
В остальных группах потребления наибольший рост цен отмечался на стоматологические услуги, гостиничные услуги, дошкольное образование, фармацевтические продукты и мебель для жилья. Цены на средства по уборке и уходу за жильем, наоборот, снизились.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года оказали товары и услуги, связанные с транспортом (+0,4 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,4 п. п.), здравоохранение (+0,4 п. п.), а также связанные с жильем товары и услуги (-1,1 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 0,6%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказали оливковое масло (+29,1%), кондитерские изделия (+4,5%), свинина (+5,2%). Дороже стали картофель (+16,7%), плодоовощные соки (+12,4%), сладости (+18,5%).
Выросли цены на прохладительные напитки (+10,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+1,3%), молоко (+1,6%), сухие завтраки (+12,1%), шоколад (+3,2%), сушеные или иным способом консервированные или обработанные овощи (+7%), свежие фрукты (+0,8%).
При этом подешевели свежие овощи (-5,5%), мука и другие зерновые (-11,2%), молочные продукты (-3,8%), яйца (-6%), сахар (-11,1%), макаронные изделия (-7,1%), растительное масло (-8%), сливочное масло (-4,9%), сыр и творог (-1%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос на 5,9%. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,8% за счет подорожания крепких алкогольных напитков, пива и вина. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 7,9%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен снизился на 6,1%. За год самое существенное падение цен было на теплоэнергию (-17,7%). Снизились цены на природный газ (-19,2%), электроэнергию (-4%), твердое топливо (-12,1%), канализационные услуги (-5%).
При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,5%), сбору мусора (+16,2%), арендная плата за жилье (+6,9%). Подорожали также услуги по содержанию и ремонту жилья, водоснабжению.
В группе здравоохранения средний уровень цен поднялся на 6,4%. За год подорожали фармацевтические продукты, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов и услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, увеличились на 3,2%, что обусловлено ростом цен на топливо на 4,5%. Дизельное топливо стало дороже на 7,6%, бензин - на 2,6%, а автомобильный газ подешевел на 8,3%. В течение года рост цен отмечался также на обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские автоперевозки, другие услуги для личных транспортных средств, железнодорожные пассажирские перевозки. Упали цены на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили.
По сравнению с 2015 годом потребительские цены в апреле 2024 года были выше на 45,9%. Товары подорожали на 46%, а услуги - на 43,6%.
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