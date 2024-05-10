Годовая инфляция в апреле достигла 1,1%

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 0,6%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказали оливковое масло (+29,1%), кондитерские изделия (+4,5%), свинина (+5,2%). Дороже стали картофель (+16,7%), плодоовощные соки (+12,4%), сладости (+18,5%).

Выросли цены на прохладительные напитки (+10,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+1,3%), молоко (+1,6%), сухие завтраки (+12,1%), шоколад (+3,2%), сушеные или иным способом консервированные или обработанные овощи (+7%), свежие фрукты (+0,8%).

При этом подешевели свежие овощи (-5,5%), мука и другие зерновые (-11,2%), молочные продукты (-3,8%), яйца (-6%), сахар (-11,1%), макаронные изделия (-7,1%), растительное масло (-8%), сливочное масло (-4,9%), сыр и творог (-1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос на 5,9%. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,8% за счет подорожания крепких алкогольных напитков, пива и вина. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 7,9%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен снизился на 6,1%. За год самое существенное падение цен было на теплоэнергию (-17,7%). Снизились цены на природный газ (-19,2%), электроэнергию (-4%), твердое топливо (-12,1%), канализационные услуги (-5%).

При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,5%), сбору мусора (+16,2%), арендная плата за жилье (+6,9%). Подорожали также услуги по содержанию и ремонту жилья, водоснабжению.

В группе здравоохранения средний уровень цен поднялся на 6,4%. За год подорожали фармацевтические продукты, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов и услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, увеличились на 3,2%, что обусловлено ростом цен на топливо на 4,5%. Дизельное топливо стало дороже на 7,6%, бензин - на 2,6%, а автомобильный газ подешевел на 8,3%. В течение года рост цен отмечался также на обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские автоперевозки, другие услуги для личных транспортных средств, железнодорожные пассажирские перевозки. Упали цены на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили.

По сравнению с 2015 годом потребительские цены в апреле 2024 года были выше на 45,9%. Товары подорожали на 46%, а услуги - на 43,6%.

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