Дождь, туман и прохлада: синоптики о погоде в пятницу

Утром в пятницу ожидается небольшой дождь, местами - туман.

Температура воздуха составит +8…+13 градусов. Ожидается слабый и умеренный северо-западный, северный ветер, во второй половине дня на побережье - порывами до 15 метров в секунду.

В Риге утром ожидается дождь, но к вечеру облака разойдутся. Температура воздуха в столице не превысит +9…+10 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!