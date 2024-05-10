Пт, 10.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Дождь, туман и прохлада: синоптики о погоде в пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дождь. Иллюстративное фото.
Дождь. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Утром в пятницу, 10 мая, в Латвии будет преобладать облачность, но в течение дня небо прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром в пятницу ожидается небольшой дождь, местами - туман.

Температура воздуха составит +8…+13 градусов. Ожидается слабый и умеренный северо-западный, северный ветер, во второй половине дня на побережье - порывами до 15 метров в секунду.

В Риге утром ожидается дождь, но к вечеру облака разойдутся. Температура воздуха в столице не превысит +9…+10 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх