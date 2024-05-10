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Умер легендарный служебный пес Госполиции Дарвин

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

7 мая коллега и четвероногий друг кинолога Гинта Вушканса Дарвин, с честью и успехом служивший Государственной полиции девять лет, отправился на иные охотничьи просторы, сообщается в соцсети Х.

Jēkabpils laiks сообщает: Дарвину было девять лет, и он умер от тяжелой болезни.

В феврале 2022 года служебная собака Дарвин обнаружила тайник с 6600 нелегальными сигаретами на частной территории в Елгаве.

В декабре 2021 года Дарвин поймал школьницу под воздействием наркотических веществ в школе в Добеле.

В свою очередь, в 2019 году во время рейда в Екабпилсе при осмотре территории рынка служебная собака Дарвин обнаружила в специально оборудованном тайнике 42 литра нелегального алкоголя, которым были наполнены бутылки разного объема.

"Спасибо, Дарвин, за отличную службу! Пусть тебя встречают широкие поля для игры и горы вкусных угощений, где бы ты ни находился!" - написала Государственная полиция.

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