Умер легендарный служебный пес Госполиции Дарвин

Jēkabpils laiks сообщает: Дарвину было девять лет, и он умер от тяжелой болезни.

🕯 7. maijā, uz citiem medību laukiem devās kinologa G. Vuškāna kolēģis un četrkājainais draugs Darvins🐕, kurš VP dienestā ar godu un panākumiem dienēja 9 gadus.

🫶🏼 Paldies, Darvin, par izcilu dienestu! Lai tur, kur esi Tevi sagaida plaši lauki rotaļām un gardu našķu kalni! pic.twitter.com/mQYZ6gir9X — Valsts policija (@Valsts_policija) May 10, 2024

В феврале 2022 года служебная собака Дарвин обнаружила тайник с 6600 нелегальными сигаретами на частной территории в Елгаве.

В декабре 2021 года Дарвин поймал школьницу под воздействием наркотических веществ в школе в Добеле.

В свою очередь, в 2019 году во время рейда в Екабпилсе при осмотре территории рынка служебная собака Дарвин обнаружила в специально оборудованном тайнике 42 литра нелегального алкоголя, которым были наполнены бутылки разного объема.

"Спасибо, Дарвин, за отличную службу! Пусть тебя встречают широкие поля для игры и горы вкусных угощений, где бы ты ни находился!" - написала Государственная полиция.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!