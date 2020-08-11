Заброшенное советское здание с самой глубокой скважиной на Земле

Если порыться в мусоре на полу здания, можно заметить металлический диск, прикрученный к земле. Это не простой диск, а крышка скважины глубиной 12 километров. Это больше Марианской впадины, самой глубокой точки океана.

Это Кольская сверхглубокая скважина, которая не имеет никакого отношения к добыче нефти - она была создана исключительно из научных интересов.

Когда советские ученые начали там бурение земли в 1970-х годах, они надеялись больше узнать о составе земной коры.

"На самом деле мы знаем гораздо меньше о том, что у нас под ногами, чем о том, что находится за пределами Солнечной системы", - однажды сказал в передаче SciShow исследователь Хэнк Грин.

В течение следующих 24 лет ученые возвращались туда несколько раз, не особо надеясь пробурить такую ​​глубокую скважину. Несмотря на это, к 1994 году они достигли глубины более 12 километров.

Видео: Заброшенное здание с самой глубокой скважиной на Земле

Следует отметить, что технологии, которые потребовались для бурения такой глубокой скважины в то время, поистине удивительны. Что ученые получили и узнали, пробурив самую глубокую "дыру" на планете? Много чего.

Во-первых, значительным открытием было то, что даже на глубине 12 километров есть вода. Ранее ученые считали это невозможным. На глубине 7 километров они обнаружили 24 микроскопические окаменелости давно вымерших одноклеточных.

Благодаря скважине в руки ученых попали и породы возрастом 2,7 миллиарда лет, но именно они стали обстоятельством, которое исследователи не смогли преодолеть. Это связано с тем, что температура на такой глубине составляет 180 градусов по Цельсию - намного выше, чем предсказывали специалисты, поэтому дальнейшее бурение было невозможно.

Сможем ли мы когда-нибудь найти способ проникнуть еще глубже под землю? Зная о быстром развитии технологий, скорее всего - да.