Вт, 11.08.2020
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  • Вы слышали приставучую песню из комедии про "Евровидение"? Она уже надоела, но ее продолжают петь!

Вы слышали приставучую песню из комедии про "Евровидение"? Она уже надоела, но ее продолжают петь!

Кадр из фильма "Евровидение: История огненной саги"

ФОТО: скриншот видео

В июне на Netflix вышла комедия "Евровидение: История огненной саги". В ней Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс играют музыкантов Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир, которые представляют Исландию на "Евровидении".

По сюжету фильма, они хотели исполнять свою конкурсную песню, но в их родном городе всем нравится веселая и абсурдная композиция Jaja Ding Dong. Конечно, героям такой расклад не нравился, но они вздыхали и пели. 

Практически то же самое случилось с исландским певцом Дади Фрейром. Об этом пишет "Медуза". Его донимали просьбами спеть приставучую песню. 

Кстати, именно Фрейр должен был представлять страну на отмененном из-за коронавируса "Евровидении" в 2020 году.

Поклонники писали ему, чтобы он наконец-то спел Jaja Ding Dong. Артист долго не хотел делать кавер, но потом сдался.

"Это первый и последний раз, когда я исполняю эту песню", - заявил он.

Получилось очень неплохо. Послушайте!

Любопытно, но  Netflix даже выпустил 10-часовую версию Jaja Ding Dong. 

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