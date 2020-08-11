Вы слышали приставучую песню из комедии про "Евровидение"? Она уже надоела, но ее продолжают петь!

В июне на Netflix вышла комедия "Евровидение: История огненной саги". В ней Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс играют музыкантов Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир, которые представляют Исландию на "Евровидении".
По сюжету фильма, они хотели исполнять свою конкурсную песню, но в их родном городе всем нравится веселая и абсурдная композиция Jaja Ding Dong. Конечно, героям такой расклад не нравился, но они вздыхали и пели.
Практически то же самое случилось с исландским певцом Дади Фрейром. Об этом пишет "Медуза". Его донимали просьбами спеть приставучую песню.
Кстати, именно Фрейр должен был представлять страну на отмененном из-за коронавируса "Евровидении" в 2020 году.
Поклонники писали ему, чтобы он наконец-то спел Jaja Ding Dong. Артист долго не хотел делать кавер, но потом сдался.
"Это первый и последний раз, когда я исполняю эту песню", - заявил он.
Получилось очень неплохо. Послушайте!
Любопытно, но Netflix даже выпустил 10-часовую версию Jaja Ding Dong.
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