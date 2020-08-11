Вы слышали приставучую песню из комедии про "Евровидение"? Она уже надоела, но ее продолжают петь!

По сюжету фильма, они хотели исполнять свою конкурсную песню, но в их родном городе всем нравится веселая и абсурдная композиция Jaja Ding Dong. Конечно, героям такой расклад не нравился, но они вздыхали и пели.

Практически то же самое случилось с исландским певцом Дади Фрейром. Об этом пишет "Медуза". Его донимали просьбами спеть приставучую песню.

Кстати, именно Фрейр должен был представлять страну на отмененном из-за коронавируса "Евровидении" в 2020 году.

Поклонники писали ему, чтобы он наконец-то спел Jaja Ding Dong. Артист долго не хотел делать кавер, но потом сдался.

"Это первый и последний раз, когда я исполняю эту песню", - заявил он.

Получилось очень неплохо. Послушайте!

Любопытно, но Netflix даже выпустил 10-часовую версию Jaja Ding Dong.