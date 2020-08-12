9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После объявления первых результатов начались массовые протесты, столкновения с силовиками и милицией. Все это происходит до сих пор - люди не согласны с результатами голосования. 

За ходом событий мы следим тут.

Как пишет "Медуза", Александр Лукашенко назвал выборы "праздником", а кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и ее сторонниц - "овечками".

Во всех самых популярных соцсетях с Лукашенко не согласны. Тихановскую поддерживают и после того, как она покинула страну, а смелые белоруски восхищают и вдохновляют пользователей. 

Вот, наверное, одно из самых первых видео, на котором женщина дала свой ответ на вопрос, страшно ли ей находиться на акции протеста:

Без слов:

Смелостью и выдержкой женщин можно только восхищаться и желать им сил, а также того, чтобы они не пострадали. На этом видео девушки пытаются остановить бойцов ОМОНа, избивающих участника протестов:

Девушка просит ОМОН "послушать свою совесть хоть раз": 

Некоторые девушки в TikTok пытаются приободрить своих земляков и всех неравнодушных: 

@hve_ya

##выборы2020 ##выборывбеларуси ##беларусь ##тихановская ##лукашенко ##верымможампераможам

♬ оригинальный звук - hve_ya

Не менее интересное и воодушевляющее - это видео, где 42 девушки объединились, вспомнили неоднозначные высказывания Александра Лукашенко в адрес белорусских женщин и ответили на них. Вышло честно, проникновенно и жизненно: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Vaisman (@nn.vsmn) on

В вышеупомянутом ролике под названием "Я - белоруска, я - личность" можно слышать ряд неоднозначных цитат Лукашенко, например:

  • "Двое детей - это ваши, третий - это мой",
  • "Она рухнет, бедолага",
  • "Призвание женщины - украшать мир",

а также многие другие фразы о "предназначении женщин", "лесбиянстве" и о том, что "женщина должна рожать".

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