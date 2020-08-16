Прилучный лишил Муцениеце роли, а Гагарина отдыхает в Турции с новым возлюбленным?

Многочисленные СМИ сообщили, что Агату Муцениеце лишают роли в сериале "В клетке", в котором она должна была играть с бывшим мужем Павлом Прилучным. Кроме того, все это делается якобы в обход генпродюсера проекта.

"У Муцениеце после развода с Прилучным начались проблемы на работе", "Муцениеце без предупреждения лишили главной роли после развода с Прилучным", "Павел Прилучный выкинул Агату Муцениеце из сериала "В клетке"", - писали российские порталы.

По версии этих изданий, Павел чуть ли не лично сделал так, чтобы Агата не участвовала в съемках. У актрисы якобы даже отменяются спектакли, в которых она тоже была задействована вместе с экс-супругом.

Портал Vokrug.tv выдвигает версию о том, что скоро к сериалу "В клетке" вместо Агаты добавится Мирослава Карпович.

Напомним, что именно Карпович с Прилучным видели вместе на отдыхе. Сами они свои отношения не подтверждают. А добросердечные соседи рассказали, что девушка якобы живет в особняке Павла и ездит на машине Агаты.

Сначала машину, а потом и роль... Эх... Неспокойно у них там - в звездном королевстве!

Вторая пара, о которой не забывают упомянуть в звездной хронике - это Полина Гагарина и ее бывший супруг Дмитрий Исхаков.

Если на прошлой неделе СМИ пытались найти новую возлюбленную мужчины, то уже на этой журналисты убеждены в том, что певица больше не одинока.

"Гагарина отдыхает в Турции со своим новым возлюбленным", "Полина Гагарина отдыхает в Турции с новым возлюбленным", "СМИ: Полина Гагарина отправилась в Турцию с новым возлюбленным" - эти и другие похожие заголовки появились в прессе на этой неделе.

Издания ссылаются на Telegram-канал "Курятник" (название канала уже внушает доверие). В свою очередь, канал утверждает, со слов анонима, что Гагарину видели в Турции с мужчиной.

Ранее СМИ писали, что певица состоит в романтических отношениях с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Именно с ним сейчас была якобы замечена Полина.

Журналисты узнали все детали отдыха звезды. К примеру, они знают, что Гагарина остановилась на двухэтажной вилле (190 квадратных метров) престижного отеля с собственным закрытым пляжем.

Кстати, снимками с отдыха певица регулярно делится в Instagram. Что касается нового романа, то Полина не подтверждает и не опровергает эти слухи. Подождем. Новости о разводе она все-таки подтвердила.

Пожалуй, это были самые громкие слухи за последние дни. До встречи на следующей неделе!