Даже месяц без секса может разрушить отношения. И вот почему

Семейные психологи считают, что секс "затуманивает глаза" - соответственно, даже если вы перед этим поссорились, после занятия любовью чаще всего гнев проходит. Ну как можно злиться на человека, который подарил тебе наслаждение! Гормоны счастья позволяют забыть (хотя бы на какое-то время) о недостатках партнера и своих обидах, и это является наиболее коротким путем к возможному решению спора, пишет Limon.ee.

Поэтому парам, которые иногда воюют как кошка с собакой, чтобы остаться вместе, нужно любить друг друга!

Секс помогает изменить отношение и сближает. Мы часто говорим о проблемах в отношениях, не упоминая свою боль - что является истинной причиной проблем. Мы не ищем истинной причины, но проводим это время, крича друг на друга и обвиняя партнера во всем. Это часто сгущает проблемы, и отношения разлаживаются.

Только во время секса мы становимся особенно близки и делимся своими самыми интимными тайнами.

Физический контакт помогает "не остыть". Как известно, аппетит приходит во время еды - в том числе и сексуальный!

Во время секса мы контактируем непрерывно - мы наблюдаем, мы внимательны, пытаемся угадать желания друг друга или, еще лучше, спрашиваем о них. Эта коммуникация очень важна.

Если в отношениях пропадает секс - один из партнеров не ощущает в нем нужды, и он в буквальном смысле подводит свою вторую половинку к недоверию.

Ведь зачем искать любовь в другом месте, если она есть дома?

Доказано, что пары, которые часто занимаются сексом, дольше находятся вместе, так как их степень коммуникации гораздо выше и на другом духовном уровне по сравнению с теми, кто решает проблемы криком.

И даже если случается поссориться, занятия любовью станут своеобразной точкой над i.

Любите друг друга!