Невидимая болезнь, превращающая людей даже в инвалидов: мигрень

Некоторые люди испытывают мигрень так часто, что не в состоянии работать без возможности получения официальной инвалидности, ведь ни один тест в мире не способен показать, что человек страдает от мигрени. Установить это может только знающий врач на основании определенной группы симптомов. Неврологи и специалисты по боли Линда Звауне и Лига Мекша объясняют, что такое мигрень и с чем в повседневной жизни сталкиваются пациенты с мигренью.

Как упомянула Линда Звауне, сам человек не выбирает себе мигрень, это, как и многое другое, определяют гены:

"Мигрень в значительной степени является генетически предопределенной болезнью. Если от нее страдал кто-то из родителей, то возможно, что она будет и у детей.

Даже если в семье не обнаружено ни одного родственника с мигренью, комплект генов, которые мы наследуем от отца и матери, соединившись, может создать склонность к возникновению головных болей. И в благоприятной среде, позволяющей проявиться мигрени, эта болезнь пробудится.

От мигрени страдают как женщины, так и мужчины, но все же чаще эта болезнь встречается у представительниц прекрасного пола, поэтому в народе сложилось представление, что мигрень - это "болезнь див". Но все же любого пациента на этом этапе болезни называть "дивой" ошибочно. В болезни нет ничего придуманного или актерского - это реальная боль. На мигрень частенько влияют гормональные колебания, и поскольку женщины в своей жизни испытывают их часто - в начале пубертатного периода, в период месячных, ожидая ребенка или по достижении менопаузы - мигрень у них также проявляется больше".

Современное общество воспринимает головную боль как своеобразную норму, связанную с напряженным повседневным ритмом. Поэтому многие люди годами не обращаются за помощью, тихо страдая дома. Еще один минус диагностики пациентов с мигренью - врачи, не умеющие распознавать эту болезнь.

Диагноз пациента с мигренью невозможно подтвердить с помощью обследований. Опытный врач может распознать ее только по группе симптомов.

"Часто не зная о своем диагнозе, люди неоднократно вызывают скорую помощь, проводятся тесты, но ничего не находят. И так это может продолжаться по кругу, пока человек не придет к специалисту", – говорит доктор Звауне.