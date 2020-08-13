Невидимая болезнь, превращающая людей даже в инвалидов: мигрень

В один момент здоровый и радостный, в следующий - практически парализованный. Так можно охарактеризовать пациентов с мигренью. Мигрень является второй по частоте головной болью в мире - от нее страдает пятая часть человечества. Однако это не просто головная боль. Она обычно сопровождается тошнотой (вплоть до рвоты), усиленной чувствительностью к шуму и свету, а также зачастую неспособностью продолжать любые повседневные физические действия.
Некоторые люди испытывают мигрень так часто, что не в состоянии работать без возможности получения официальной инвалидности, ведь ни один тест в мире не способен показать, что человек страдает от мигрени. Установить это может только знающий врач на основании определенной группы симптомов. Неврологи и специалисты по боли Линда Звауне и Лига Мекша объясняют, что такое мигрень и с чем в повседневной жизни сталкиваются пациенты с мигренью.
Как упомянула Линда Звауне, сам человек не выбирает себе мигрень, это, как и многое другое, определяют гены:
"Мигрень в значительной степени является генетически предопределенной болезнью. Если от нее страдал кто-то из родителей, то возможно, что она будет и у детей.
Даже если в семье не обнаружено ни одного родственника с мигренью, комплект генов, которые мы наследуем от отца и матери, соединившись, может создать склонность к возникновению головных болей. И в благоприятной среде, позволяющей проявиться мигрени, эта болезнь пробудится.
От мигрени страдают как женщины, так и мужчины, но все же чаще эта болезнь встречается у представительниц прекрасного пола, поэтому в народе сложилось представление, что мигрень - это "болезнь див". Но все же любого пациента на этом этапе болезни называть "дивой" ошибочно. В болезни нет ничего придуманного или актерского - это реальная боль. На мигрень частенько влияют гормональные колебания, и поскольку женщины в своей жизни испытывают их часто - в начале пубертатного периода, в период месячных, ожидая ребенка или по достижении менопаузы - мигрень у них также проявляется больше".
Современное общество воспринимает головную боль как своеобразную норму, связанную с напряженным повседневным ритмом. Поэтому многие люди годами не обращаются за помощью, тихо страдая дома. Еще один минус диагностики пациентов с мигренью - врачи, не умеющие распознавать эту болезнь.
Диагноз пациента с мигренью невозможно подтвердить с помощью обследований. Опытный врач может распознать ее только по группе симптомов.
"Часто не зная о своем диагнозе, люди неоднократно вызывают скорую помощь, проводятся тесты, но ничего не находят. И так это может продолжаться по кругу, пока человек не придет к специалисту", – говорит доктор Звауне.
При мигрени головная боль пульсирующая, в основном односторонняя - с правой или с левой стороны головы, но может болеть и вся голова. Пациенты иногда говорят, что голова разрывается или кто-то колет голову ножом. Головная боль средне сильная или сильная, и она усиливается при любом движении. Поэтому человек привязан к кровати или какой-либо неподвижной позе. Существуют и сопровождающие симптомы - человек не переносит яркий свет, трудно смотреть на экран компьютера или телефона, непереносимость звуков, иногда еще и непереносимость запахов. Все это у 70-90% пациентов вызывает тошноту или рвоту.
В качестве самого крупного "пускового механизма" мигрени, или триггера (trigeri), невролог Лига Мекша упоминает именно стресс: "Одним из наиболее частых триггеров мигрени является повышенный уровень стресса, когда работа выполняется через силу.
Триггером также становится то, что человек не находит времени для себя - пропущенные приемы пищи, недостаток воды, недостаточное количество физических нагрузок, недосыпание или, напротив, слишком долгий сон.
Кто-то также может проявлять чувствительность к изменениям температуры или конкретным напиткам - кофе или, например, вину. Можно сказать, что мигрень вынуждает человека жить здоровее и заглянуть в себя, понять причины этой мигрени и избегать их".
Доктор Мекша отмечает, что мигрень - большая проблема не только в повседневной и социальной жизни людей, но и в рабочей среде. По приблизительным расчетам, проведенным в 2019 году, мигрень ежегодно обходится Латвии в 112,26 млн евро. Примерно 74% от этой суммы составляют выплаты, связанные с вынужденными прогулами и снижением трудоспособности пациентов с мигренью. "Мигрень является главной причиной нетрудоспособности женщин в мире.
Коллеги и работодатели видят, что Тебя нет на работе, что Тебе больно, и тут нередко начинается дискриминация по признаку пола или болезни.
Такого человека зачастую не выберут на какую-то конкретную должность или позицию, ведь он часто болеет. Такой человек, похоже, не сможет так много времени уделять работе, ведь в какой-то рабочий день он вдруг выпадает. Поэтому пациенты с мигренью иногда стараются скрывать болезнь. Общество должно стать более толерантным и понять, что мигрень - это не каприз, а серьезная болезнь".
Оба невролога подчеркивают, что жизнь пациентов с мигренью могут значительно облегчить правильно подобранные медикаменты, которые уменьшат не только боль, но и частоту приступов мигрени. Сейчас на рынке доступны разные виды лекарств от мигрени - таблетки, которые надо запивать водой, медикаменты в форме ингалятора, а также растворимые во рту таблетки, которые помогают пациентам с рвотой или в тот момент, когда рядом нет воды, чтобы запить таблетку. К сожалению, эти медикаменты дорогие, и в Латвии их не компенсируют.
В зависимости от частоты приступов ежемесячные расходы на лечение мигрени могут достигать даже 80-100 евро.
Соответственно, не все могут их себе позволить, и люди остаются без помощи. Многие пациенты не могут позволить себе такое дорогое лечение и принимают только половину таблетки, что не дает нужного эффекта. "Пациентам с хронической мигренью (более 15 дней в месяц) мы рекомендуем прием профилактических препаратов, таким образом стараясь предотвратить частые мигрени. К сожалению, ежемесячно это большие финансовые расходы. Сейчас на рынке доступны и другие эффективные методы лечения - инъекции ботулина, акупунктура и новые антитела к вызывающим мигрень пептидам, но это может позволить себе лишь мизерное число пациентов", - отмечает докторт Мекша.
Люди, страдающие от хронических мигреней, зачастую полностью нетрудоспособны и не способны сами о себе позаботиться.
К сожалению, этим пациентам не присваивается группа инвалидности, ведь головная боль, даже если она констатирована и является непереносимой, не вписывается в критерии установления инвалидности. Часто эти пациенты являются гнетом для всей семьи, и не только финансовым, но и бытовым.
Известно, что примерно пятьдесят процентов пациентов с мигренью никогда в жизни не ходят к врачу и не знают свой диагноз. Они страдают от головной боли - кто-то чаще, кто-то реже, - употребляют доступные обезболивающие медикаменты, которые есть в аптеке, но не знают, почему они их употребляют и что скрывается за этими болями. Поэтому доктора напоминают - не надо мириться с головной болью, можно найти разные способы помочь пациенту жить легче и вести полноценную жизнь: "Если головные боли мешают жить, надо обратиться к специалисту. Не всегда это бывает мигрень или головная боль напряжения, не всегда это что-нибудь плохое. Но если головная боль мешает жить, в любом случае надо обращаться к врачу. Сейчас специалистов по головной боли предлагают не только частные практики - в Рижской Восточной клинической университетской больнице посещение специалиста по головной боли доступно за государственные деньги. Надо попросить направление у семейного врача, дождаться этого визита и вместе с врачом искать, в чем заключается проблема", - советует доктор Мекша.
Чтобы облегчить головные боли без рекомендаций врача, следует задуматься над образом жизни и ввести режим - регулярно высыпаться, регулярно в одно время ложиться спасть и в одно время вставать.
В выходные дни не превышать обычное время сна больше, чем на один час. Стараться соблюдать регулярные приемы пищи и в течение дня пить много воды. А также - всегда планировать регулярные физические нагрузки на свежем воздухе, по крайней мере 40 минут три раза в неделю.
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