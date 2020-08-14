Илья Прусикин, Лера Кудрявцева, Диана Арбенина и другие звезды о происходящем в Беларуси

В Беларуси продолжаются протестные акции: люди не верят результатам президентских выборов, победу на которых снова одержал Александр Лукашенко. RUS TVNET рассказывает, как на происходящее отреагировали знаменитые люди.
Одной из первых высказалась Татьяна Лазарева, которая была шокирована тем, что увидела. Все происходящее она восприняла очень эмоционально.
"Знаю, что в нескольких городах омоновцы опускали щиты и прекращали преследовать людей, плакала, когда смотрела эти кадры", - написала она.
Татьяна также отметила, что увидела, "как люди массово могут сопротивляться власти". Ей было страшно осознавать, что это люди, доведенные до отчаяния. Она не хочет, чтобы подобное происходило.
"К тому же всегда, когда наблюдаешь такие события в других странах, достаточно далеких и по географическому расстоянию, и по историческому пути, как-то трудно это принять вот так близко, примерить на себя и понять, как это происходит с белорусскими событиями, со страной, с которой еще недавно мы были одним целым. Поэтому мысли тягостные", - резюмировала она.
На протесты в Беларуси отреагировал и солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. Так вышло, что афиша его концерта попала на фото с толпой силовиков.
"Хочу пожелать добра всем в Беларуси этой ночью", - написал он в Instagram.
Свое мнение высказал также стендап-комик Данила Поперечный: "Белорусы - я до слез на глазах горжусь вами, восхищаюсь и верю в вас. Стойте до конца и не сдавайтесь! Вы заслуживаете быть свободными и счастливыми".
Мнение коллеги поддержали и резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Демис Карибидис.
"Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и т. д. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию", - написал Гарик.
Он удивился, что теперь президент Беларуси "лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями". Харламов считает, что "люди имеют право на протест и отстаивание своей точки зрения".
"Нельзя за это его избивать и унижать. Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище. Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!", - указал он.
Солидарный с Харламовым Демис Карибидис, в свою очередь, записал эмоциональное видео.
Светская обозревательница Божена Рынска написала на своей Facebook-странице: "Да, это сила и мощь. Приятно быть рука об руку с таким народом. Как я завидую белорусам сегодня. Завидки берут, да".
Не осталась в стороне и Настасья Самбурская.
"Всем, кто творит эти зверства против простого народа, воздастся по заслугам. Держитесь, милые. Жаль, что нечем помочь", - написала она под флагом Беларуси.
Невероятно многословен был солист группы Little Big Илья Прусикин. Артист признался, что не может спать последние два дня, видя то, что происходит на улицах Белоруси.
"Это происходит не где-то там и не с кем-то там... Это наши друзья, родные, братья и сестры. Их пытаются убить, пытают, стреляют по окнам, портят им собственность и кидают в тюрьмы! Я увидел сотни видосов, где избивают дубинками толпой уже почти безжизненное тело, бьют в спину ногами тех, кто стоит на коленях с руками за головой, расстреливают на остановке подростков резиновыми пулями, устраивают в городе сафари на людей из окошек автомобилей. И делают это батальоны "людей" в форме. Милицией, полицией, ОМОНом и регулярной армией их не назвать", - отметил он.
Прусикин даже сравнил силовиков с батальонами СС во время Второй мировой.
"Я уверен, что в этой прекрасной стране есть стражи правопорядка. Достойные мужчины и женщины, которые не имеют ничего общего с этими карательными батальонами. И очень надеюсь и верю в то, что очень скоро эти милицейские, ОМОН и армия спасут народ Беларуси от этих "людей" в форме! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!" - указал Илья.
Не осталась в стороне российская теледива Лера Кудрявцева. Она разместила скриншоты сообщений, которые получает в директ от тех, кто живет в Беларуси. Там мольбы о помощи. Люди умоляют им помочь и привлечь внимание общественности и правительств других стран.
У меня завален Директ вот такими сообщениями от людей из Беларуси . Если начинает происходить беспредел в стране у наших братьев , а мы молчим , то это не пиздец даже , а хуже . Хотя куда хуже ? Конечно всем лучше молчать в тряпочку , тебя же это « пока» не касается . Я наверное была самым аполитичным человеком , но последнее время на мой взгляд даже баран уже следит за тем беспределом , что происходит в мире , в нашей стране, у соседей . Я думаю ещё немного осталось терпеть народу . Ещё немного..... Беларусь 🇧🇾 Держитесь 🙏🏽
Свою поддержку белорусскому народу также выразили рок-музыканты Диана Арбенина и Лева из группы "Би-2".
Напомним, в Беларуси три ночи подряд происходили столкновения протестующих со службами безопасности и задержания людей. Силовики использовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. От насилия полиции пострадали и журналисты, по крайней мере один человек погиб.
Протесты в Беларуси начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.
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