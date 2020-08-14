Илья Прусикин, Лера Кудрявцева, Диана Арбенина и другие звезды о происходящем в Беларуси

Одной из первых высказалась Татьяна Лазарева, которая была шокирована тем, что увидела. Все происходящее она восприняла очень эмоционально.

"Знаю, что в нескольких городах омоновцы опускали щиты и прекращали преследовать людей, плакала, когда смотрела эти кадры", - написала она.

Татьяна также отметила, что увидела, "как люди массово могут сопротивляться власти". Ей было страшно осознавать, что это люди, доведенные до отчаяния. Она не хочет, чтобы подобное происходило.

"К тому же всегда, когда наблюдаешь такие события в других странах, достаточно далеких и по географическому расстоянию, и по историческому пути, как-то трудно это принять вот так близко, примерить на себя и понять, как это происходит с белорусскими событиями, со страной, с которой еще недавно мы были одним целым. Поэтому мысли тягостные", - резюмировала она.

На протесты в Беларуси отреагировал и солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. Так вышло, что афиша его концерта попала на фото с толпой силовиков.

"Хочу пожелать добра всем в Беларуси этой ночью", - написал он в Instagram.

Свое мнение высказал также стендап-комик Данила Поперечный: "Белорусы - я до слез на глазах горжусь вами, восхищаюсь и верю в вас. Стойте до конца и не сдавайтесь! Вы заслуживаете быть свободными и счастливыми".

Мнение коллеги поддержали и резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Демис Карибидис.

"Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и т. д. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию", - написал Гарик.

Он удивился, что теперь президент Беларуси "лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями". Харламов считает, что "люди имеют право на протест и отстаивание своей точки зрения".

"Нельзя за это его избивать и унижать. Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище. Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!", - указал он.

Солидарный с Харламовым Демис Карибидис, в свою очередь, записал эмоциональное видео.