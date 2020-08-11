"Мои все тоже были там": Дакота, Водонаева и Собчак о происходящем в Беларуси

Невероятно эмоциональной была Рита Дакота, ведь протесты, которые проходят в Минске, коснулись и ее. Она призналась, что всю ночь после выборов пыталась связаться с мамой и не могла. Певица плакала до тех пор, пока утром не услышала голос матери.

"Под утро моя мама вышла на связь. Все живы и невредимы. Отпустило, только когда услышала ее голос, до этого ревела", - написала Рита.

Митингующие и силовики столкнулись на ее родной улице. В демонстрациях принимали участие ее знакомые, близкие и родные.

"Мои все тоже были там, где в мирных людей кидали гранаты. Это моя родная улица. Та самая улица, где мы с Мией гуляем всегда, где стоит мой дом, где стоит дом моей лучшей подруги", - отметила певица.

Она объяснила, что границы были закрыты и ни она, ни папа не могли приехать.

"Сидим и воем от беспомощности и несправедливости", - отметила блондинка.

В своей публикации она обратилась к сотрудникам белорусской милиции, к силовикам, омоновцам и водителям автозаков.

"Возможно, меня читают чьи-то дочери, девушки, сестры, жены.

Опомнитесь! Что вы творите, зверье? Переезжать автозаками насмерть, швырять гранаты в людей, избивать дубинками по голове мирных безоружных протестующих, оставляя на всю жизнь калеками!

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Вы же белорусы! Вам же в этой стране тоже жить, детей растить, это и ваше будущее тоже, как вы этого не поймете? Стыдно! Это стыдно то, что вы творите!" - эмоционально написала Рита.

Она призвала силовиков опустить щиты, как ОМОН в Кобрине, и встать на сторону народа.

Телеведущая и модель Алена Водонаева тоже не могла пройти мимо происходящего в Беларуси.

"Вчера до трех ночи следила за протестами в Беларуси, а сегодня было именно то утро, когда открываешь глаза и спрашиваешь себя: тебе это приснилось? Беру телефон, читаю новости. Нет. Не приснилось", - заметила она.

Алена ужаснулась от действий в адрес репортеров, которые там работают.

"Глава Европарламента призывает освободить всех арестованных, а их за одну ночь набралось целых три тысячи! Тем временем российская власть спешит поздравить Лукашенко с победой на выборах", - подчеркивает она.

Водонаева рассуждает о выборах, которые растягиваются.

"Результаты таких "голосований" удивляют: сначала в России 78% за поправки, а теперь в Беларуси, по предварительным данным ЦИК, у Лукашенко около 80%", - заметила она.

Алена указала, что белорусы с этим не согласились.