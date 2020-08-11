"Мои все тоже были там": Дакота, Водонаева и Собчак о происходящем в Беларуси

События в Беларуси тронули многих. Конечно, не смогли не высказаться по этому поводу и знаменитые люди, особенно те, кто сам родом из этой страны.
Невероятно эмоциональной была Рита Дакота, ведь протесты, которые проходят в Минске, коснулись и ее. Она призналась, что всю ночь после выборов пыталась связаться с мамой и не могла. Певица плакала до тех пор, пока утром не услышала голос матери.
"Под утро моя мама вышла на связь. Все живы и невредимы. Отпустило, только когда услышала ее голос, до этого ревела", - написала Рита.
Митингующие и силовики столкнулись на ее родной улице. В демонстрациях принимали участие ее знакомые, близкие и родные.
"Мои все тоже были там, где в мирных людей кидали гранаты. Это моя родная улица. Та самая улица, где мы с Мией гуляем всегда, где стоит мой дом, где стоит дом моей лучшей подруги", - отметила певица.
Она объяснила, что границы были закрыты и ни она, ни папа не могли приехать.
"Сидим и воем от беспомощности и несправедливости", - отметила блондинка.
В своей публикации она обратилась к сотрудникам белорусской милиции, к силовикам, омоновцам и водителям автозаков.
"Возможно, меня читают чьи-то дочери, девушки, сестры, жены.
Опомнитесь! Что вы творите, зверье? Переезжать автозаками насмерть, швырять гранаты в людей, избивать дубинками по голове мирных безоружных протестующих, оставляя на всю жизнь калеками!
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Вы же белорусы! Вам же в этой стране тоже жить, детей растить, это и ваше будущее тоже, как вы этого не поймете? Стыдно! Это стыдно то, что вы творите!" - эмоционально написала Рита.
Она призвала силовиков опустить щиты, как ОМОН в Кобрине, и встать на сторону народа.
Телеведущая и модель Алена Водонаева тоже не могла пройти мимо происходящего в Беларуси.
"Вчера до трех ночи следила за протестами в Беларуси, а сегодня было именно то утро, когда открываешь глаза и спрашиваешь себя: тебе это приснилось? Беру телефон, читаю новости. Нет. Не приснилось", - заметила она.
Алена ужаснулась от действий в адрес репортеров, которые там работают.
"Глава Европарламента призывает освободить всех арестованных, а их за одну ночь набралось целых три тысячи! Тем временем российская власть спешит поздравить Лукашенко с победой на выборах", - подчеркивает она.
Водонаева рассуждает о выборах, которые растягиваются.
"Результаты таких "голосований" удивляют: сначала в России 78% за поправки, а теперь в Беларуси, по предварительным данным ЦИК, у Лукашенко около 80%", - заметила она.
Алена указала, что белорусы с этим не согласились.
"Они вышли на улицы, не боясь ни автозаков, ни резиновых пуль, ни, кажется, самой смерти. По крайней мере такое впечатление оставляют видео, на которых агрессия силовиков встречает сопротивление. Одно из таких видео ввергает в шок: автозак на огромной скорости въезжает в толпу протестующих, а затем переезжает зацепившегося за машину мужчину. По улицами Минска потекла кровь: от резиновых пуль, светошумовых гранат и дубинок омоновцев. И это самое страшное. Дорогие белорусы, сил вам, и дай бог благоразумия вашим силовикам - не идти против своего народа", - подытожила она.
Телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак на своей Instagram-странице поделилась своим мнением по поводу происходящего, а также проанализировала политику нынешнего президента страны Александра Лукашенко.
Ксения вспомнила интервью с Лукашенко, когда она спросила его про похороны. Тогда ей показалось, что политик не рассматривал вообще никогда свой уход с поста, даже в мир иной.
"Вы не думайте, что я цепляюсь за власть", - заявил тогда Лукашенко.
"Сказал неправду. Но именно то, что он вцепился во власть, парадоксальным образом позволило отстоять независимость его страны рядом с большими геополитическими аппетитами соседа", - считает Собчак.
Она полагает, что пример Лукашенко идеален как раз для того, чтобы показать "сложность мира, где нет линейных решений".
"С одной стороны, не было бы Александра Григорьевича, Беларусь давно бы потеряла самостоятельность и была бы дальней провинцией России с каким-нибудь губернатором Дегтяревым во главе", - уверена Ксения.
Она даже помнит, как спрашивала Лукашенко о варианте союзного государства с Россией. Политик тогда объяснил, что он знает, что Путин, будь выборы, тогда бы не выиграл.
"Убить Дракона может только более наглый Дракон", - провела Собчак аллегорию с пьесой Евгения Шварца.
Она заметила, что Лукашенко в отличие от Путина не стесняется юридических моментов.
"Александр Григорьевич был нагло честен в желании править вечно. А любая честность, даже такая, работает лучше. (...) Очевидно, что свобода всегда лучше, чем несвобода. Но парадокс в том, что конкретно для Беларуси любая свобода от своего диктатора может окончиться несвободой с чужим. Короче, миром правят "священные чудовища". А лучше, чтобы красивые, смелые и умные женщины. Такие, как те, которые сегодня кинули ему вызов. Войн и диктатур было бы сильно меньше", - подытожила Ксения Анатольевна.
Напомним, в воскересенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%. Гражданская инициатива "Голос" отдала победу Тихановской. После закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста.
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