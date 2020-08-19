"Зарабатывать на возврате налогов - дикость". Неравнодушная женщина, которая заступилась за всех

Инициатива Людмилы подразумевает два направления: 1) автоматическая выплата переплаченных налогов. Такая ситуация возможна, например, в том случае, если зарплата стала меньше, а налог насчитали по предыдущим доходам; если льготы за лицо на иждивении были использованы не в полном объеме; если изменился порядок льгот пенсионерам, лицам с инвалидностью и в других случаях, когда государство остается в долгу исходя из необлагаемого минимума. 2) автоматическая выплата оправданных расходов. А именно - при получении одной из услуг, на которую распространяются оправданные расходы (детские кружки, обучение, услуги врачей), у клиента будут спрашивать, подавать ли данные в EDS (система электронного декларирования). При согласии учреждение отправит информацию. Таким образом не надо копить чеки, вся информация накапливается в системе и автоматически показывается в декларации как плюс. ​Подписались за инициативу 13 123 человека.

Дошкольный учитель, который не терпит несправедливости

Род деятельности Людмилы никак не совпадает с тематикой инициативы - по профессии она преподаватель психологии, со временем сменившая квалификацию на дошкольного учителя. Восемь лет отработала в дошкольном учреждении. Там она работала и на момент подачи инициативы об автоматической выплате переплаченных налогов.

По словам Людмилы, ее инициатива касается всех, а суть ее абсолютно гуманитарная.

"Мои размышления таковы: человек - он человек своего дела - будь он строитель, журналист или продавец - этот человек делает свою работу и не должен получать дополнительной нагрузки и разбираться еще и в налогах.

Получается доля огромной несправедливости: те, кто занимается налогами, занимются только налогами, они не должны знать, как правильно класть кирпич, как брать интервью или раскладывать товар, а те, кто занимается своим делом, должны не только выполнять свою работу, но и в налогах понимать", - возмущена Людмила.

Электронно не значит просто. Не для всех просто

Людмила не согласна с тем, что технологии все решили за нас и осталось лишь "две кнопки нажать":

"Я искренне не понимаю, почему мы так много требуем от людей? Молодым девочкам, конечно, это кажется просто - две кнопки, что-то сфотографировала, у них 800 приложений в телефоне, есть и такое, как Attaisnotie izdevumi ("Оправданные расходы") - сфоткал, убрал. Люди постарше же живут иначе: складывают чеки стопочками, чеки бледнеют, когда приходит момент подачи декларации, ничего не видно, они пытаются сфотографировать, телефон меняется, фотографии теряются. Это не так просто, как пытаются преподнести", - убеждена она.

"Нивелируется сложность процесса подачи декларации, и делается ставка на то, что общество в целом и каждый его член отдельно должны быть настолько сведущи и образованы, чтобы самостоятельно подать декларацию. А по-другому и быть не может. Но это не так", - добавляет Людмила.