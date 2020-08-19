"Зарабатывать на возврате налогов - дикость". Неравнодушная женщина, которая заступилась за всех

"Я бы не сказала, что я горю налогами, больше горю демократией - меня всегда обижает, когда обижают других. Моя причина по жизни называется "Потому что я могу" и "Почему не я?"- говорит Людмила, ставшая автором инициативы "За автоматическую выплату переплаченных налогов" на платформе ManaBalss.lv. По задумке Людмилы, переплаченные налоги и оправданные расходы государство должно возвращать без усилий человека.
Инициатива Людмилы подразумевает два направления:
1) автоматическая выплата переплаченных налогов. Такая ситуация возможна, например, в том случае, если зарплата стала меньше, а налог насчитали по предыдущим доходам; если льготы за лицо на иждивении были использованы не в полном объеме; если изменился порядок льгот пенсионерам, лицам с инвалидностью и в других случаях, когда государство остается в долгу исходя из необлагаемого минимума.
2) автоматическая выплата оправданных расходов. А именно - при получении одной из услуг, на которую распространяются оправданные расходы (детские кружки, обучение, услуги врачей), у клиента будут спрашивать, подавать ли данные в EDS (система электронного декларирования). При согласии учреждение отправит информацию. Таким образом не надо копить чеки, вся информация накапливается в системе и автоматически показывается в декларации как плюс.
Подписались за инициативу 13 123 человека.
Дошкольный учитель, который не терпит несправедливости
Род деятельности Людмилы никак не совпадает с тематикой инициативы - по профессии она преподаватель психологии, со временем сменившая квалификацию на дошкольного учителя. Восемь лет отработала в дошкольном учреждении. Там она работала и на момент подачи инициативы об автоматической выплате переплаченных налогов.
По словам Людмилы, ее инициатива касается всех, а суть ее абсолютно гуманитарная.
"Мои размышления таковы: человек - он человек своего дела - будь он строитель, журналист или продавец - этот человек делает свою работу и не должен получать дополнительной нагрузки и разбираться еще и в налогах.
Получается доля огромной несправедливости: те, кто занимается налогами, занимются только налогами, они не должны знать, как правильно класть кирпич, как брать интервью или раскладывать товар, а те, кто занимается своим делом, должны не только выполнять свою работу, но и в налогах понимать", - возмущена Людмила.
Электронно не значит просто. Не для всех просто
Людмила не согласна с тем, что технологии все решили за нас и осталось лишь "две кнопки нажать":
"Я искренне не понимаю, почему мы так много требуем от людей? Молодым девочкам, конечно, это кажется просто - две кнопки, что-то сфотографировала, у них 800 приложений в телефоне, есть и такое, как Attaisnotie izdevumi ("Оправданные расходы") - сфоткал, убрал. Люди постарше же живут иначе: складывают чеки стопочками, чеки бледнеют, когда приходит момент подачи декларации, ничего не видно, они пытаются сфотографировать, телефон меняется, фотографии теряются. Это не так просто, как пытаются преподнести", - убеждена она.
"Нивелируется сложность процесса подачи декларации, и делается ставка на то, что общество в целом и каждый его член отдельно должны быть настолько сведущи и образованы, чтобы самостоятельно подать декларацию. А по-другому и быть не может. Но это не так", - добавляет Людмила.
По ее мнению, демократическое общество, которым Латвия себя считает, должно принимать всех его участников. Автоматический возврат налогов, возможно, более актуален для тех, кто получает низкие зарплаты - для кого эта сумма по-настоящему важна, но при этом они, как правило, не разбираются в компьютерах и тем более - в налогах.
"Помню, как в интервью руководитель бухгалтерского профсоюза с воодушевлением говорила, что самостоятельная подача декларации позволит людям больше думать о своих налогах. Я со своей стороны считаю, что человек свою брутто-зарплату воспринимает как нечто далекое, каждый хочет в первую очередь знать, сколько получит на руки, а не разбираться, сколько куда процентов уходит. Эти цифры для многих только чтобы поахать, какие большие налоги.
Люди имеют право на это мнение. Не надо пытаться делать из каждого специалиста по налогам. Он не должен им быть. И не должен испытывать стыд за то, что не понимает, как это работает", - аргументирует Людмила.
Зарабатывать на этом - дикость!
Разместить инициативу об автоматической выплате переплаченного налога ее подтолкнул личный опыт и возмущение.
"Я подавала декларацию с мамой, а потом услышала, что люди начали предлагать эту услугу за деньги. Но разве это повод для создания отдельной индустрии?
Кто-то будет зарабатывать на том, что каждому работающему человеку полагается априори. Для меня это дикость", - поделилась автор инициативы.
Помимо этого, подтолкнула и ситуация с мамой мужа, которая проходила лечение в связи с серьезным заболеванием и мучилась с чеками: "Чеки все по одному подать, [пока подавали] все мы были мокрые, потные, все переругались, а могла бы быть просто одна галочка на месте предоставления услуги. Это меня навело на мысль действовать", - вспоминает активистка.
Может, это бредовая идея?
Людмила не знает, есть ли такая система в других странах, но она убеждена, что так надо.
"Я не человек "у других есть, у нас - нет". Пусть мы будем лучше, пусть мы будем первыми. Я просто считаю, что так правильно и справедливо", - отвечает она на вопрос, существует ли такая система в мировой практике.
О платформе ManaBalss.lv она узнала во время обсуждения сноса памятника в парке Победы. Тогда она оценила, что портал предлагает возможность легко проверить свою идею - "бредовая" она или нет.
"Если минимум 10 000 человек со мной согласны, значит идея имеет смысл", - говорит Людмила.
В мае 2018 года она подала инициативу. По ее воспоминаниям, 10 000 подписей собралось за 3-4 месяца. На вопрос, что происходило потом, автор инициативы честно признается:
"Дальше за меня практически все сделала команда ManaBalss - они отвечают за верификацию подписей, они же дали мне готовый список на диске. И подавать инициативу в Сейм мы шли с девушкой Аннией из ManaBalss. Анния была словно проводником, подсказала, куда и когда надо идти. Потом мне позвонили из Сейма, сказали, что инициатива принята к рассмотрению, и пригласили на заседание", - вспоминает Людмила.
Всего таких заседаний было три. "СГД концентрировалась на том, какие стоят препятствия для введения этой системы. Но об актуальности споров не было - было очевидно, что это актуально. Потом было принято решение, что инициатива проходит и надо готовить поправки к законам, предполагающие автоматическую выплату", - коротко обрисовывает процесс Людмила.
Она не считает, что сделала что-то грандиозное:
"Я по сути сформулировала на бумаге, как должно быть. И все. Людям это понравилось, спасибо тем, кто подписался.
Я бы не сказала, что я горю налогами, больше горю демократией - меня всегда обижает, когда обижают других. Моя причина по жизни называется "Потому что я могу. Почему не я?" - признается она.
Где сейчас аккумулируются невыплаченные суммы по переплаченному налогу?
Есть часть общества, которая не хочет вникать в налоги и не возвращает то, что положено по праву, просто потому, что не разбирается или не хочет связываться. Людмила не знает наверняка, куда сейчас уходят эти деньги, но предполагает, что эта сумма уходит в "неожиданные доходы", которые потом перераспределяют. Также у нее нет и ответа о статистике - сколько людей не пользуются своим правом вернуть переплаченный налог.
Судьба инициативы
По информации Людмилы, согласно текущему статусу - процесс пошел, и сейчас ведется работа над тем, как технически сделать так, чтобы было возможно передавать оправданные расходы СГД.
"Технически не все так просто - от людей мы требуем высокой грамотности, а никто ей не обладает в такой мере, чтобы создать систему на раз. Изменения требуют времени, это нормально. Я не считаю, что это срочная инициатива, наверняка есть более острые", - говорит она.
Согласно последней информации, автоматическая выплата переплаченного подоходного налога планируется в 2023 году. Минфин уже разработал поправки к закону о подоходном налоге с населения, они переданы на согласование, затем их рассмотрит правительство, а окончательное решение примет Сейм.
Планируется, что поправки к закону могут вступить в силу в 2022 году, а процесс автоматического возврата налога может произойти в 2023 году после расчета в резюмирующем порядке подоходного налога за 2022 год.
В законопроекте также уточнен порядок, следуя которому СГД будет вправе получить информацию об оправданных расходах плательщика на образовательные и лечебные услуги от оказывающих услуги лиц и использовать эту информацию для заполнения годовой декларации.
Ты можешь внести свой вклад в работу платформы ManaBalss пожертвованием!