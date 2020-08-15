Сб, 15.08.2020
Мы не овцы, не было, не народец. Мы работники Минского автомобильного завода и нас не 20 человек. Протестующие работники предприятий в Минске
1

Михаила Ефремова выписали из больницы

Михаил Ефремов

ФОТО: скриншот видео

Актер Михаил Ефремиов, устроивший в июне этого года смертельное ДТП в центре Москвы, был выписан из Боткинской больницы, сообщает "Интерфакс".

"Он уже дома, его выписали. Сегодня вечером заеду и узнаю, как у него дела", - сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Напомним, 12 августа адвокат выступил с заявлением, что врачи диагностировали у актера инсульт. Информацию подтвердили и медики.

Позднее в этот день во время заседания суда Презненского района Москвы Ефремову стало плохо, после чего он был госпитализирован.

Агентство ТАСС тогда сообщило, что у актера произошел стеноз сосудов. Сужение сосудов головного мозга может быть следствием злоупотребления алкоголем. 

Слушание перенесено на 18 августа.

Контекст:

  • Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 
  • Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
  • В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.
  • С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ