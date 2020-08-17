Пн, 17.08.2020
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  • "Есть вещи, с которыми лучше не шутить": Лебедев о Регине Тодоренко, насилии и оскорблении чувств людей

"Есть вещи, с которыми лучше не шутить": Лебедев о Регине Тодоренко, насилии и оскорблении чувств людей

Артемий Лебедев

ФОТО: скриншот видео

Российский дизайнер, блогер и предприниматель Артемий Лебедев стал гостем программы "Осторожно, Собчак!". Во время разговора речь зашла о случае с Региной Тодоренко. 

Собчак коснулась темы о Регине Тодоренко, которая высказалась в адрес жертв домашнего насилия, указав, что они сами виноваты в том, что с ними происходит. По мнению Ксении, Тодоренко не оговорилась, она действительно так думает. 

При этом Собчак указала, что в современном мире так думать нельзя. Регину Тодоренко "заставили извиниться", и она даже выпустила фильм. 

"Я думал тоже примерно как она... Кстати, она сняла очень неплохой фильм, хоть и конъюнктурный... Я посмотрел на домашнее насилие иначе... Она это сделала не зря", - уверен Артемий. 

Лебедев считает, что данной ситуацией воспользовались конкуренты. 

"У нее просто нет фундамента, а у меня есть", - объяснил он. 

В качестве примера Артемий привел коллекцию люков для Москвы с изображением Георгия Победоносца. Оказалось, что многие высказались против, ведь он с подобным дизайном "берет святого, и тысячи людей по нему ходят ногами". Лебедев почувствовал себя загнанным. Московские чиновники сразу отказались от этого проекта. 

"Есть вещи, с которыми лучше не шутить..." - подчеркнул Артемий. 

Видео: Артемий Лебедев в программе "Осторожно, Собчак!" 

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