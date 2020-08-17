Эстетика 90-х, море и романтика: Маркус Рива выпустил чувственный клип на песню "Белые ночи"

Клип снимали в ночи на берегу Рижского залива. На живописный песочный пляж Саулкрасты загнали спортивную машину из 90-х годов, которая и стала главной локацией музыкального клипа. В главной роли, как и всегда, выступает сам артист, а на роль своей музы он пригласил известного латвийского хореографа, участницу шоу "Танцы" - Линду Палауску.

ФОТО: Пресс-фото

Режиссерскую работу Маркус также взял на себя, а оператором клипа стал Андрей Dree.

Темнота, красный свет и страстные объятия пары будоражат зрителей и навевают желание взять свою вторую половинку и отправиться встречать закат.

ФОТО: Пресс-фото

Кстати, хотим напомнить, что с выходом песни "Белые ночи" Маркус Рива запустил масштабный розыгрыш для молодоженов, победители которого выиграют бесплатное выступление певца во время своего первого танца жениха и невесты. В розыгрыше могут участвовать жители балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также Беларуси, Украины и Центральной России, которые планируют свадьбу в период с августа по ноябрь 2020 года. Маркус сообщил, что пар-победителей может быть несколько.

О правилах конкурса можно узнать на Instagram-странице артиста.

Автором музыки стал сам артист, а слова написал Игорь Татаренко, с которым Маркус уже сотрудничает не один год (в том числе слова песни "Свадхистхана").

Песня "Белые ночи" станет первой песней, которая войдет в русскоязычный альбом. Кстати, песня уже получила хорошие отзывы от представителей радиостанций по всему миру и уже с сегодняшнего дня запущена в эфир, а также она уже доступна на всех дигитальных платформах.

Галерея: концерт Маркуса Ривы

Видео: Маркус Рива - "Белые ночи"