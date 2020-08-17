Эстетика 90-х, море и романтика: Маркус Рива выпустил чувственный клип на песню "Белые ночи"

Совсем недавно латвийский певец Маркус Рива выпустил новую летнюю романтичную песню "Белые ночи", которую можно назвать свадебным музыкальным хитом. А сегодня он презентует эффектный и чарующий клип на данную композицию.
Клип снимали в ночи на берегу Рижского залива. На живописный песочный пляж Саулкрасты загнали спортивную машину из 90-х годов, которая и стала главной локацией музыкального клипа. В главной роли, как и всегда, выступает сам артист, а на роль своей музы он пригласил известного латвийского хореографа, участницу шоу "Танцы" - Линду Палауску.
Режиссерскую работу Маркус также взял на себя, а оператором клипа стал Андрей Dree.
Темнота, красный свет и страстные объятия пары будоражат зрителей и навевают желание взять свою вторую половинку и отправиться встречать закат.
Кстати, хотим напомнить, что с выходом песни "Белые ночи" Маркус Рива запустил масштабный розыгрыш для молодоженов, победители которого выиграют бесплатное выступление певца во время своего первого танца жениха и невесты. В розыгрыше могут участвовать жители балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также Беларуси, Украины и Центральной России, которые планируют свадьбу в период с августа по ноябрь 2020 года. Маркус сообщил, что пар-победителей может быть несколько.
О правилах конкурса можно узнать на Instagram-странице артиста.
Автором музыки стал сам артист, а слова написал Игорь Татаренко, с которым Маркус уже сотрудничает не один год (в том числе слова песни "Свадхистхана").
Песня "Белые ночи" станет первой песней, которая войдет в русскоязычный альбом. Кстати, песня уже получила хорошие отзывы от представителей радиостанций по всему миру и уже с сегодняшнего дня запущена в эфир, а также она уже доступна на всех дигитальных платформах.
Галерея: концерт Маркуса Ривы
Видео: Маркус Рива - "Белые ночи"
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