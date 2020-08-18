Объявлены наставники девятого сезона шоу "Голос". Есть замены!

Совсем скоро стартуют съемки девятого сезона шоу "Голос". Первый канал назвал имена наставников этого сезона.
"Этим будут заниматься: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина и Валерий Сюткин", - объявил Юрий Аксюта.
Хип-хоп исполнитель Баста сменил продюсера Константина Меладзе, который был наставником в прошлом сезоне.
Аксюта отметил, что съемки первых эпизодов запланированы на 18 августа. Кроме того, уже совсем скоро начнутся съемки нового сезона проекта "Голос 60+" для участников старшего поколения. Ранее также были объявлены новые наставники.
Ведущим проекта остается Дмитрий Нагиев.
Напомним, впервые шоу "Голос" появилось в эфире Первого канала в 2012 году.
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