Объявлены наставники девятого сезона шоу "Голос". Есть замены!

"Этим будут заниматься: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина и Валерий Сюткин", - объявил Юрий Аксюта.

Хип-хоп исполнитель Баста сменил продюсера Константина Меладзе, который был наставником в прошлом сезоне.

шоу "Голос" ФОТО: скриншот видео

Аксюта отметил, что съемки первых эпизодов запланированы на 18 августа. Кроме того, уже совсем скоро начнутся съемки нового сезона проекта "Голос 60+" для участников старшего поколения. Ранее также были объявлены новые наставники.

Ведущим проекта остается Дмитрий Нагиев.

Напомним, впервые шоу "Голос" появилось в эфире Первого канала в 2012 году.

"Голос" ФОТО: скриншот видео