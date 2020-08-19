"Как тебе спится, Саша?". Песня, после которой Дакота может стать невъездной в Беларусь

"Когда слова заканчиваются - начинается музыка... Я бы отдала все, чтобы эта песня никогда не случилась со мной. С каждым из нас. Но, увы..." - пишет Дакота, представляя песню.

Название песни очень символичное - "Уходи" - вероятно, самое популярное слово на митингах и плакатах протестующих.

ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

"Кровь на асфальте, чужие люди в сцепке как братья, в спину гранаты, страшно до дрожи, но надо когда-то", - такими словами начинается песня. Аудиодорожка сопровождается видео с кадрами, сделанными во время митингов в Минске и других городах Беларуси.

ФОТО: twitter

В продолжении звучит "26 долго, но 5 - еще дольше, мирные люди не смогли больше (терпеть). Кто-то под утро домой не вернулся, но он - испугался и Бог - улыбнулся".

В песне Дакота также обращается к политику: "Как тебе спится, Саша, по ночам?" и "Как ты в глаза посмотришь матерям?".

Дакота признается, что отдает себе отчет в том, что рискует стать невъездной, но и оставаться в стороне больше не может. По ее словам, она связалась с благотворительным фондом by_help и проектом "Голос" - через них Дакота призывает помочь всем "пострадавшим от диктаторского режима в Беларуси".

Песня уже доступна для скачивания и, как пишет Дакота, "каждая заработанная копейка уйдет в фонд by_help".

Собственно, песня:

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.