Бритни Спирс подала в суд с целью избавиться от опеки отца

Напомним, отец Бритни Джейми стал ее официальным опекуном еще в 2008 году. На тот момент певица переживала непростой период жизни - развод с Кевином Федерлайном и лечение в психиатрических учреждениях.

Изначально опекунство Джейми было оформлено как временное, однако впоследствии он стал ее постоянным опекуном. На практике это означает, что отец принимает за Бритни все ключевые решения - он может вести переговоры от имени дочери, продавать ее имущество и ограничивать общение с людьми, которые, по его мнению, могут нанести ей вред.

Фанаты Бритни уверены, что она находится в заложниках у отца и в социальных сетях шлет им зашифрованные послания, прося о помощи. Хештег #freebritney в поддержку певицы набрал особую популярность в начале июля.

Сейчас стало известно, что Бритни и ее адвокаты борются в суде против опекунства отца. В 2019 году у него были проблемы со здоровьем, поэтому на время опекуном Бритни стала ее менеджер Джоди Монтгомери. Как сообщает TMZ, певица предпочитает, чтобы впредь Джоди была ее постоянным опекуном. Помимо этого, певица больше не хочет, чтобы отец единолично управлял финансами, и предпочитает вести дела с банком.