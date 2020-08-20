Адвокат: Ефремова не было за рулем джипа во время ДТП

В ходе заседания по делу адвокат зачитал с листа показания свидетеля Александра Кобеца, который заявил, что во время ДТП первым подбежал к автомобилю артиста. Согласно сказанному очевидцем, за рулем автомобиля Jeep был молодой мужчина с темными волосами. Свидетель также утверждает, что предлагал помощь, но в ответ услышал нецензурную брань.

Суд не стал приобщать к делу показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот утверждает на суде, что долго не желал становиться свидетелем, так как опасался мести со стороны водителя Jeep.

Как прошло судебное заседание, вчера, 19 августа, можно прочитать тут:

Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня, 20 августа, ожидается допрос ключевого свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП, сообщает РИА "Новости".

В свою очередь, Михаил Ефремов на следующий день после ДТП мучился от похмелья, у него были синяки по всему телу и кровоподтеки на шее, пишет издание со ссылкой на его супругу Софью Кругликову.

"Он был в состоянии - как отходил после принятия алкоголя. На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела - синяки по всему телу",

- заявила Кругликова в Пресненском суде Москвы.

Она также отметила, что случившееся они обсудили только на третий день после аварии.

Кроме того, супруга Ефремова рассказала, что Михаил посвятил стихи погибшему в ДТП Сергею Захарову.

Женщина заявила о тяжелом моральном состоянии Ефремова после ДТП. Согласно ее мнению, слова обращения, опубликованного после ДТП, актер "выстрадал".

"Как личность Михаил очень глубокий, любящий человек", - приводит слова Кругликовой РЕН ТВ.

Контекст: Михаила Ефремова обвиняют в том, что в начале июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.