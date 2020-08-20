Взрывное устройство, ведра помоев и ослепление лазером: главное из зала суда над Ефремовым

В среду, 19 августа, в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по резонансному делу Михаила Ефремова. Взрывное устройство, энергетические дыры и влияние хакеров - все это прозвучало в зале суда. Собрали главное, что там творилось.
Взрывное устройство
Судебное заседание по делу Ефремова 19 августа прерывалось - случилось это из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Была объявлена эвакуация. После проверки все участники суда вернулись.
Выступление свидетелей защиты
Выступили трое - актер Никита Высоцкий, актриса Татьяна Беркович и поэт Андрей Орлов (Орлуша).
- Никита Высоцкий о Ефремове
"За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ... Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает", - подчеркнул актер.
Стоит отметить, что Ефремов ни разу не разговаривал и не извинился перед родными погибшего. По мнению Высоцкого, все дело в домашнем аресте актера. Адвокат защиты Александр Добровинский на это заметил: "Вчера ваш друг видел четырех потерпевших и ни разу не попросил прощения".
На что Высоцкий парировал: "Там сто двадцать четыре камеры было. Сейчас ситуация уже в другой стадии. Я думаю, Михаил этого не сделал, потому что понимает, что любое его слово будет использовано против него. Если помните, Михаил пытался извиниться, и на него вылились ведра помоев, в том числе от потерпевших".
Вероятно, Высоцкий имел в виду видеообращение Ефремова, записанное под домашним арестом.
- Татьяна Беркович о Ефремове
"Никогда я не видела этого, никогда не садился и не пытался, не было никаких порывов к этому. Он всегда уезжал с чьей-то помощью: такси, друзья, директор", - заявила Беркович на вопрос, садился ли актер пьяным за руль.
Она отметила, что Ефремов живет в ста метрах от бара и ходит пешком: "У него там свой маршрут, там каждая собака его знает".
Во время допроса Беркович суд спросил ее о каких-либо зависимостях Ефремова. Адвокат защиты Добровинский начал смеяться, на что отреагировал сам Ефремов: "Чего вы смеетесь, человек погиб!".
- Поэт Андрей Орлов (Орлуша) о Ефремове
"Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, когда он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю". В то же время, по словам Орлова, Ефремов "никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси".
Орлов заявил, что добровольно возил венок на похороны погибшего от Ефремова.
Новая версия причин ДТП от адвоката защиты
Самое интересное, пожалуй, прозвучало уже после допроса свидетелей - от адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Он предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу.
"Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля.
Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования", - слова Пашаева приводят "Ведомости".
Адвокат вдобавок отметил, что в интернете все чаще появляется информация, что "на управление автомобилем могут влиять хакеры".
После этого выступления суд решил допросить автора озвученной экспертизы - Юрия Фиалко, работающего в ООО "Крафт". Его как специалиста по автотехническим экспертизам привлекла сторона защиты. Фиалко суду подтвердил, что в исследовании на самом деле есть такие "белые пятна". Специалист призвал действительно учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии.
В предыдущих сериях...
Напомним, 11 августа перед заседанием суда Пресненского района Москвы Ефремову стало плохо, после чего он был госпитализирован. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный перенес инсульт. Слушание было перенесено на 18 августа.
Выписанный из больницы Ефремов его посетил. На нем стало известно, что старший сын погибшего водителя потребовал компенсацию в 6,5 миллиона рублей (чуть более 74 тысяч евро), а жена и младший сын подали иск к Михаилу Ефремову на 1 рубль (0,011 евро).
"Грязные деньги Ефремова нам не нужны. И не нужны были никогда, они запачканы кровью Сергея Захарова.
Мы не можем вернуть нашего Сергея. Но надеемся, что этим заявлением спасем другие, бесценные для кого-то жизни. Мы хотим привлечь внимание общества для того, чтобы этот образец циничности наконец понес наказание в назидание другим", - в рамках судебного заседания 18 августа зачитал иск от семьи адвокат Александр Добровинский.
Контекст:
Михаила Ефремова обвиняют в том, что в начале июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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