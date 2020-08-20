Взрывное устройство, ведра помоев и ослепление лазером: главное из зала суда над Ефремовым

Взрывное устройство

Судебное заседание по делу Ефремова 19 августа прерывалось - случилось это из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Была объявлена эвакуация. После проверки все участники суда вернулись.

Выступление свидетелей защиты

Выступили трое - актер Никита Высоцкий, актриса Татьяна Беркович и поэт Андрей Орлов (Орлуша).

Никита Высоцкий о Ефремове

"За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ... Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает", - подчеркнул актер.

Стоит отметить, что Ефремов ни разу не разговаривал и не извинился перед родными погибшего. По мнению Высоцкого, все дело в домашнем аресте актера. Адвокат защиты Александр Добровинский на это заметил: "Вчера ваш друг видел четырех потерпевших и ни разу не попросил прощения".

На что Высоцкий парировал: "Там сто двадцать четыре камеры было. Сейчас ситуация уже в другой стадии. Я думаю, Михаил этого не сделал, потому что понимает, что любое его слово будет использовано против него. Если помните, Михаил пытался извиниться, и на него вылились ведра помоев, в том числе от потерпевших".

Вероятно, Высоцкий имел в виду видеообращение Ефремова, записанное под домашним арестом.

Татьяна Беркович о Ефремове

"Никогда я не видела этого, никогда не садился и не пытался, не было никаких порывов к этому. Он всегда уезжал с чьей-то помощью: такси, друзья, директор", - заявила Беркович на вопрос, садился ли актер пьяным за руль.

Она отметила, что Ефремов живет в ста метрах от бара и ходит пешком: "У него там свой маршрут, там каждая собака его знает".

Во время допроса Беркович суд спросил ее о каких-либо зависимостях Ефремова. Адвокат защиты Добровинский начал смеяться, на что отреагировал сам Ефремов: "Чего вы смеетесь, человек погиб!".

Поэт Андрей Орлов (Орлуша) о Ефремове

"Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, когда он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю". В то же время, по словам Орлова, Ефремов "никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси".

Орлов заявил, что добровольно возил венок на похороны погибшего от Ефремова.

Новая версия причин ДТП от адвоката защиты

Самое интересное, пожалуй, прозвучало уже после допроса свидетелей - от адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Он предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу.