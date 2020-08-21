Стихи погибшему и слепой на один глаз свидетель: основное с заседания суда над Ефремовым

​Показания жены и стихи погибшему

Михаил Ефремов на следующий день после ДТП мучился от похмелья, у него были синяки по всему телу и кровоподтеки на шее, пишет издание со ссылкой на его супругу Софью Кругликову.

"Он был в состоянии - как отходил после принятия алкоголя. На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела - синяки по всему телу",

- заявила Кругликова в Пресненском суде Москвы.

Она отметила, что случившееся они обсудили только на третий день после аварии.

Кроме того, супруга артиста рассказала, что Михаил посвятил стихи погибшему в ДТП Сергею Захарову.

Согласно ее мнению, слова обращения, опубликованного после ДТП, актер "выстрадал".

"Как личность Михаил очень глубокий, любящий человек", - приводит слова Кругликовой РЕН ТВ.

Показания слепого на один глаз свидетеля

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы Михаила Ефремова, заявил в суде, что, согласно словам свидетелей, артист не сидел за рулем своего авто во время смертельной аварии в Москве, писала "Медуза".

В ходе заседания по делу адвокат зачитал с листа показания свидетеля Александра Кобеца, который заявил, что во время ДТП первым подбежал к автомобилю артиста. Согласно сказанному очевидцем, за рулем автомобиля Jeep был молодой мужчина с темными волосами. Свидетель также утверждает, что предлагал помощь, но в ответ услышал нецензурную брань.

Суд не стал приобщать к делу показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот утверждает на суде, что долго не желал становиться свидетелем, так как опасался мести со стороны водителя Jeep.

"У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, вторым (правым) не вижу", - ответил Кобец на вопрос прокурора, почему он не водит машину, пишет РИА "Новости".

Свидетель уточнил, что уже плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.

Согласно словам Кобеца, водителя он видел "на расстоянии вытянутой руки".

При этом Кобец признал, что до ДТП выпил с другом на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".

Скандал в суде

В свою очередь, Ефремов устроил в суде настоящий скандал прямо на заседании суда, рассказывает РИА "Новости" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Во время допроса одного из свидетелей актера возмутило поведение адвоката потерпевшей стороны и он вышел из себя.

"Нет-нет-нет, так Скабеева говорит, а не адвокат!" - заявил артист.

Затем Ефремов заступился за своего адвоката, когда защитник потерпевших Анна Бутырина попросила удалить его с заседания, заявив, что тот мешает допрашивать свидетеля.

"Прошу нас троих удалить", - сказал на это актер.

В итоге актера не вывели, но после каждой фразы адвоката защиты он выкрикивал "Белорусская оппозиция!", пишет РИА "Новости".

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19 августа суд приступил к исследованию доказательств защиты. В качестве свидетелей допросили актеров Никиту Высоцкого, Татьяну Беркович и поэта Андрей Орлова. Подробнее тут:

Контекст: Михаила Ефремова обвиняют в том, что в начале июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.