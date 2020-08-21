Вышел сериал Богомолова "Хороший человек" по мотивам истории ангарского маньяка

В детективном сериале снялись Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Александра Ребенок и Ксения Собчак.

Сюжет построен вокруг следователя из Москвы Евгении Ключевской (Юлия Снигирь). Она приезжает в провинциальный городок Вознесенск и по поручению начальства должна "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы". В напарники ей дают местного следователя Ивана Крутихина (Никита Ефремов).

За основу сценария взята реальная история Михаила Попкова. В 2015 году мужчину приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства, а позже его признали виновным еще в 60 убийствах.

Креативный продюсер Start Ирина Сосновая объяснила СМИ, что сначала они хотели снять детектив про маньяка, который сам оказался работником милиции, но потом все изменилась. История оказалась еще страшнее.

"Это история про то, как патриархальное отношение к женщинам в обществе привело к такой утрированной форме уродства у этого человека", - цитирует ее агентство ТАСС.