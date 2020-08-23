Пытался зарезать муж и бросили стилисты: Наталья Ветлицкая, разбившая сердце Маликову

В интервью Андрею Малахов в ноябре 2019 года блондинка призналась, что ее первый муж Павел Смеян пытался ее лишить жизни.

"Он был талантливый,... но это был очень сложный, очень тяжелый человек. Раненый кем-то, обозленный, очень закомплексованный. Там было всего много..." - отмечает она.

Ветлицкая подчеркивает, что она была из нормальной семьи, поэтому для нее было непривычно попасть в такой водоворот.

"Это был очень тяжелый опыт, учитывая, что я была беззащитным и неопытным ребенком совсем", - вспоминает она

Павел приходил с пистолетом к родителям Натальи, и заставлял силой отпустить девушку с ним.

"Это был очень опасный и очень тяжелый человек!", - указала звезда, объяснив, что пора развеять домыслы.

Тем не менее нельзя сказать, что он себя не контролировал. Мужчинам он ничего не мог сделать, а вот женщинам - напротив.

"Он одной женщине всю спину ножом изрезал. Это будучи женатым на мне. Это была его любовница", - подчеркнула она.

У Натальи также были отношения с Дмитрием Маликовым. Певец до сумасшествия любил Ветлицкую. Они прожили вместе 3 года, но не были расписаны. Расстались по причине ухода Натальи к Жене Белоусову.

Белоусов стал ее вторым официальным мужем. Ради певицы Евгений оставил жену и ребенка. Но через девять дней Наталья ушла от мужа. Третьим мужем певицы стал Кирилл Кирин, но и их совместный брак продлился недолго.

СМИ приписывают Ветлицкой романы с продюсером Павлом Ващекиным, Владом Сташевским, бизнесменом Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.

Четвертым мужем Натальи стал Алексей, ее тренер по йоге. В браке звезда родила мужу дочь - Ульяну. Наталья Ветлицкая сейчас проживает в Испании. Карантин и пандемию она переживает именно там.

Возвращение на сцену

Осенью 2019 года в СМИ прозвучала новость, что Ветлицкая возвращается на сцену и уже в 2020 году состоится концертный тур звезды.

Наталья Ветлицкая ФОТО: скриншот видео

StarHit.ru писало, что крупнейшая музыкальная корпорация Петербурга PMI заключила контракт с исполнительницей. Именно они займутся организацией ее концертов и продвижением.

"В нашей стране, мне кажется, нет того, кто не был бы знаком с ее творчеством. Люди до сих пор поют песни Ветлицкой, делают на них ремиксы", - говорил глава медиахолдинга Евгений Финкельштейн.

Тем не менее триумфального возвращения не случилось. Наталья Ветличкая выступила на юбилее Дмитрия Маликова с песней "Душа", которую исполнила под фонограмму. Зрителей также удивили внешний вид артистки.

Наталья Ветлицкая ФОТО: https://www.instagram.com/n_vetlitskaya/

Кроме того, появились слухи, что он звезды ушли стилисты, гримеры и вся команда. Они сослались на ее характер и сказали, что не могут с ней сотрудничать. После началась пандемия и грандиозное возвращение на сцену сейчас на паузе. Но поклонники верят и надеются, что Наталья вернется на сцену и порадует из любимыми хитами.

Статья подготовлена по материалам издания "Комсомольская правда" и программ канала ТВЦ.

Наталья Ветлицкая ФОТО: скриншот видео