На ул. Гертрудес три раза обваливалась брусчатка. Улицу реконструируют, но только в следующем сезоне

Для определения технического состояния улицы и констатации риска провалов на всем ее протяжении проводится геофизическое исследование радиолокационным методом. Сейчас Rīgas siltums провело частичную проверку улицы, обнаружив несколько подземных влажных зон рядом с каналом теплосетей.

Радиолокационный метод используется для выяснения того, где и какие коммуникации повреждены и где потенциально может произойти вымывание и деформация дорожного покрытия. Когда такие участки выявляются, они сразу же ограничиваются и проводятся более детальные проверки. Помимо прочего, департамент сообщения не реже трех раз в неделю проводит визуальный осмотр улицы.

Стороны сошлись во мнении, что для долгосрочного решения проблемы необходимы комплексные работы по реконструкции улицы, при этом одновременно с обновлением покрытия необходимо произвести обновление коммуникаций.

Поскольку изначально необходимо провести проектировочные работы, департамент сообщения договорился с владельцами инженерных коммуникаций о проведении реконструкции улицы в следующем строительном сезоне. Планируется, что в сентябре будет разработан топографический план и проведена процедура закупки, а строительные работы начнутся в мае следующего года.

Как сообщалось, сегодня в Риге на ул. Гертрудес вновь провалилось дорожное покрытие. Это уже третий провал брусчатки на ул. Гертрудес за лето 2020 года.

Галерея: На ул. Гертрудес в Риге снова провалилась брусчатка