В Москве суд взыскал с Навального 3,3 млн рублей

Как сообщается в Telegram-канале "Юристы ФБК", "сам Алексей не имел возможности участвовать в судебном заседании по понятным причинам, а также обсудить позицию с представителями. Суд об этом был письменно заранее уведомлен".

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), выпущенном в 2018 году, говорилось о том, что "Мясокомбинат "Дружба народов"" решением правительства России получил эксклюзивное право поставлять продовольствие для Росгвардии, из-за чего предприятие якобы завышает закупочные цены, а также поставляет просроченные продукты.

После выхода расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал основателя ФБК на дуэль и назвал факты, изложенные в публикации, ложными. Навальный принял вызов Золотова, но поставил условие - он предложил встретиться во время дебатов в прямом эфире федерального канала. Золотов отказался, дуэль не состоялась.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Мясокомбинат "Дружба народов"" к Алексею Навальному и обязал оппозиционера удалить расследование о поставках продовольствия Росгвардии. ФБК обжаловал это решение. В феврале 2020 года Навальный в своих соцсетях рассказывал о том, что получил штраф в 5 тыс. рублей за отказ удалять с YouTube-канала расследование о поставках продовольствия Росгвардии по завышенным ценам.

В мае 2020 года политика во второй раз оштрафовали за отказ удалить это расследование. Во второй раз сумма иска составила 15 тыс. рублей.

Напомним, что сейчас Алексей Навальный находится в коме. 20 августа на пути из Томска в Москву он почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charité, куда его доставили по просьбе родственников для лечения. 24 августа врачи Charité заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. К ним относится ряд природных и синтетических соединений, в том числе фосфорорганических, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ.