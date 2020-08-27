Наталья Андрейченко перенесла две клинические смерти

Много лет артистка практикует сыроедение.

Она объяснила, что когда человек ест мясо, оно задерживается в организме на 72 часа. После начинается процесс гниения. Токсины распространяются по всему организму. Появляется плохое настроение и болезни.

"Как человек, переживший две клинические смерти, я знаю, о чем говорю", - призналась Наталья.

Сейчас после курса очищения актрисе сложно есть отварную пищу. Она консультируется с врачом. Медик сказал, что Наталья настоящий сыроед.

Андрейченко признается, что она часто боролась с зависимостями.

"Курить я бросала три раза - по десять лет не притрагивалась к сигаретам.

Постоянно хотелось закурить. Мне помогали великие целители, это была очень и очень длинная история. Все это страшная болезнь… Точно вам скажу: женский алкоголизм неизлечим, у нас совершенно по-другому устроен организм, не как у мужчин", - полагает она.

Напомним, в 1985 году Наталья Андрейченко вышла замуж за австрийского актера, продюсера и режиссера Максимилиана Шелла, с которым познакомилась во время съемок в СССР мини-сериала "Петр Великий". Наталья выбрала жизнь в Америке. Хотя долгое время она делала все, чтобы удержать Максимилиана в России. В 1989 году у них родилась дочь Настя. Паре надо было принять решение и переезжать в США.

Потом брак стал рушиться. Андрейченко увлеклась йогой и духовными практиками. Официальный развод режиссеру Наталья не давала семь лет. В 2005 году наконец-то произошел официальный развод. 1 февраля 2014 года Максимилиана Шелла не стало. Он скончался в Австрии после операции на позвоночнике, не выйдя из наркоза. Любопытный факт: Шелл был крестным отцом американской актрисы Анджелины Джоли.