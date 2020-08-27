Видео ⟩ В клипе Лободы телеканал закрыл лицо Лолиты смайликом, но певица отреагировала

"В клипе Светы Лободы меня закрыли "молодым" смайликом. Это нарушает мои права как пенсионерки России. Требую пожилой смайлик, если мое лицо не нравится Русскому радио". - написала она.

"Я очень хочу, чтобы этот ****** смайлик не закрывал мое лицо, потому что я считаю, что в свете всего, что происходит в мире, меня унижают как пожилую женщину, пенсионерку. И *****, какого *** можно было закрыть мое пожилое **** каким-то молодым смайликом?" - возмутилась Лолита, не жалея при этом нецензурной брани.