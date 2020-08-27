Видео ⟩ В клипе Лободы телеканал закрыл лицо Лолиты смайликом, но певица отреагировала

Известная певица Лолита Милявская резко отреагировала на действия канала RU.TV, который в клипе Светланы Лободы Boom Boom закрыл ее лицо смайликом. Артистка разместила на своей странице видео с публикацией Telegram-канала Super.
"В клипе Светы Лободы меня закрыли "молодым" смайликом. Это нарушает мои права как пенсионерки России. Требую пожилой смайлик, если мое лицо не нравится Русскому радио". - написала она.
На видео певица не стеснялась высказываться с использованием мата.
"Я очень хочу, чтобы этот ****** смайлик не закрывал мое лицо, потому что я считаю, что в свете всего, что происходит в мире, меня унижают как пожилую женщину, пенсионерку. И *****, какого *** можно было закрыть мое пожилое **** каким-то молодым смайликом?" - возмутилась Лолита, не жалея при этом нецензурной брани.
Как пояснил портал Lenta.ru, причиной действий канала стал конфликт, возникший с представителями "Русской медиагруппы" (владельцы RU.TV), в адрес которых Лолита в 2018 году публично высказалась с использованием ненормативной лексики.
Тогда представители холдинга просили артистов не посещать премии конкурентов, в частности речь шла о премии MusicBox. Лолита же, напротив, поддержала MusicBox.
Напомним, 30 июля Светлана Лобода представила новый клип Boom Boom, но он понравился не всем. Количество дизлайков превысило количество лайков.
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