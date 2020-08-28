"Лицом к стене! Хотел перемен?". Диджеи, поставившие "Перемен!", об аресте и убежище в Литве

Звукорежиссер Владислав Соколовский сказал BNS, что уехал из Беларуси из страха перед тюремным заключением, так как ему угрожали во время ареста и допроса в МВД.

Напомним, 30-летний Соколовский и его коллега 27-летний Кирилл Галанов получили известность после того, как 6 августа во время праздника в Киевском саду Минска, который проводили лояльные режиму Александра Лукашенко власти, включили через колонки легендарную песню Виктора Цоя "Перемен!".

Уже на следующий день суд назначил им десять суток административного ареста за хулиганство и оказание сопротивления правоохранителям.

"Еще 6 августа, после того как мы включили песню, посольство Литвы предложило помощь. После освобождения из-под ареста с нами снова связались. Нам предложили помощь, и мы решили ею воспользоваться", - сказал Соколовский в интервью.

Он приехал в Литву 22 августа.

"Я хочу выразить благодарность литовскому народу за поддержку. И особенно тем людям, которые нам помогли и приютили нас. На самом деле для нас сделали больше, чем мы рассчитывали. Спасибо огромное!" - сказал белорус.

Угрожали тюрьмой

Он рассказал, что под арестом пять дней провел в карцере.

По словам Соколовского, всего две ночи он спал на прикрепленной к стене откидной койке. Три ночи она просто не была откинута, спать приходилось сидя на табурете.

Он рассказал, что в ночь на 9 августа его посетил неизвестный человек в сопровождении нескольких правоохранителей.

"Лицом к стене! Хотел перемен? Включил песню? Много людей вышло на улицу, много арестовано, а сколько в больнице...

Готовься, для тебя все только начинается, сядешь лет на десять. Еще и друга подставил", - вспомнил Соколовский слова неизвестного.

Во время разговора его дважды ударили ладонью в спину.

"Удары были несильные, скорее всего - для того, чтобы напугать. Визит длился минуту-две. Уходя, он обратился к своим подчиненным: "Сделайте ему как надо, а то сидит как в санатории". После этого мне не откидывали койку и включили холодный воздух из вентиляции. Ночью было очень холодно", - рассказал BNS Владислав.

Выйдя на свободу, Соколовский сообщил об этом инциденте журналистам, сказав, что в карцере его посетил и бил его, по всей видимости, вице-министр внутренних дел Беларуси Александр Барсуков. В этой связи 21 августа Соколовский был приглашен для разговора в МВД. По словам белоруса,

здесь от него потребовали опровержения слов о том, что А. Барсуков был у него в камере и бил его, угрожали уголовным делом за клевету.

Опровержения от Соколовского в министерстве требовал сам вице-министр: "Он подошел ко мне и сказал: "Посмотри, я не такой высокий человек (разулся), посмотри, без обуви я еще ниже".