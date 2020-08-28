Паттинсон о своей квартире в Таллинне: "Я уже почти ее купил!"

Звезды Голливуда заверили, что у них остались лишь теплые воспоминания об эстонской столице. Интервью проходило в четверг вечером по Skype. С репортером передачи Ringvaade Юри Муттика беседовали Кристофер Нолан, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Джон Дэвид Вашингтон.

"Мне Таллинн очень понравился", - заверил Паттинсон.

По словам звезды, он не знал, чего ожидать. Поэтому город для него оказался на удивление красивым.

Когда эстонский журналист спросил, должны ли жители Таллинна как-то отметить места, в которых жили звезды - например, табличкой "Здесь жил Паттинсон", Дебики пошутила: "Надо бы как-то пометить твою квартиру. Например, как дом Виктора Гюго".

"Я уже почти ее купил! - воскликнул Паттинсон. - Когда уезжал, было такое чувство... Мне там очень понравилось".

По словам актера, он обязательно вернется в Эстонию. Он вспомнил, что еще ему удалось побывать на Певческом празднике. И это было очень красивое зрелище.

Любопытно, что в фильме герой Паттинсона несколько фраз говорит по-эстонски. Актер признается, что сейчас их уже не вспомнит. Но ему очень понравилось звучание эстонского языка - мелодично и необычно.

Звезды подтвердили, что закрытие дороги Лаагна-тее на съемки было невероятным опытом. "Мы много времени проводили там, на шоссе", - рассказала Дебики.

"Было безумно не видеть на большой дороге никого, кроме нашей команды. Как пусто и тихо, - вспоминал Вашингтон свои эмоции на Лаагна-тее. - Когда мы делали перерыв и возвращались на исходную позицию, там были только наши машины". Это необычное ощущение актерам очень хорошо запомнилось.

Кристофер Нолан также тепло отзывается о съемках и сотрудничестве с Таллинном.

"У нас от съемок действительно остались замечательные воспоминания. Юмор, с которым таллиннцы относились к ограничениям движения, был замечательным! Мы чувствовали, что нам рады", - говорит режиссер.

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