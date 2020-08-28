Сб, 29.08.2020
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Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
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  • Обвиняемый в сексуальных домогательствах Михаил Скипский проведет игры для молодежи

Обвиняемый в сексуальных домогательствах Михаил Скипский проведет игры для молодежи

Михаил Скипский

ФОТО: скриншот с youtube.com

Знаток телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский примет участие в фестивале интеллектуальных игр для молодежи, организованном Советом работающей молодежи Санкт-Петербурга.

Портал Wonderzine ссылается на страницу "Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга" "ВКонтакте".

Напомним, Скипский на данный момент отстранен от проведения школьных и студенческих турниров, проводимых под эгидой Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", но этот турнир не имеет отношения к МАК.

22 июля журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет. Тогда он преподавал у нее географию и вел тренировки по "ЧГК". Он приглашал юную девушку в кафе, пытался поцеловать, а однажды даже трогал за ягодицы. 

Публикация Аренинов вызвала реакцию в соцсетях. В комментариях отозвались и другие девушки, которые рассказывали о похожем отношении со стороны Скипского. Пользователи Сети указывали на неподобающее поведение и сальные шуточки Михаила. 

Среди них был даже пользователь, который написал, что он из Латвии и тоже соглашается, что манера общения Михаила Скипского неприемлема. Портал "Медуза" также провел расследование громкого дела о домогательствах в клубе "Что? Где? Когда?". Спецкорреспондент издания Лилия Яппарова поговорила со знатоками разных поколений и узнала, кто запрещает обсуждать скандалы с домогательствами в отношении подростков. 

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