Обвиняемый в сексуальных домогательствах Михаил Скипский проведет игры для молодежи

Портал Wonderzine ссылается на страницу "Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга" "ВКонтакте".

Напомним, Скипский на данный момент отстранен от проведения школьных и студенческих турниров, проводимых под эгидой Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", но этот турнир не имеет отношения к МАК.

22 июля журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет. Тогда он преподавал у нее географию и вел тренировки по "ЧГК". Он приглашал юную девушку в кафе, пытался поцеловать, а однажды даже трогал за ягодицы.

Публикация Аренинов вызвала реакцию в соцсетях. В комментариях отозвались и другие девушки, которые рассказывали о похожем отношении со стороны Скипского. Пользователи Сети указывали на неподобающее поведение и сальные шуточки Михаила.

Среди них был даже пользователь, который написал, что он из Латвии и тоже соглашается, что манера общения Михаила Скипского неприемлема. Портал "Медуза" также провел расследование громкого дела о домогательствах в клубе "Что? Где? Когда?". Спецкорреспондент издания Лилия Яппарова поговорила со знатоками разных поколений и узнала, кто запрещает обсуждать скандалы с домогательствами в отношении подростков.