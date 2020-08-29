Лидер победившего списка Стакис: Мы готовы возглавить формирование коалиции

Он заверил, что "Для развития/За!" и "Прогрессивные" готовы возглавить формирование коалиции, а мэром должен стать представитель той правоцентристской партии, которая показала лучший результат.

По словам Стакиса, видно, что большинство рижан проголосовали за перемены. Хорошие результаты "Для развития/За!" и "Прогрессивных" в опросе избирателей на выходе с участков он объяснил тем, что партии концентрировались на планах работы, а не на распрях.

В то же время он признал, что результаты выборов для "Для развития/За!" и "Прогрессивных" могут быть хуже, чем при опросе избирателей, так как многие не назвали свой выбор.

Как сообщал RUS TVNET, согласно опросу, наибольшее количество голосов на выборах может получить список объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,6%. На втором месте может оказаться "Согласие" - 18,9% голосов избирателей, на третьем - партия "Честь служить Риге", за которую могли проголосовать 7,4% избирателей.