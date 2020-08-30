"Дрожала как осиновый лист": блогер Яна Брук о съемках для одного из популярных французских журналов

Фотографии Яны опубликовал популярный французский fashion-глянец Malvie.

Брук объяснила, что журнал специализируется на публикациях материалов из индустрии моды, красоты и изобразительного искусства.

"После публикации в Malvie редактор глянца The Louscious связался с нами и попросил отправить все снимки, которые не опубликовал Malvie. Теперь все до единого кадра с нашей съемки красуются на страницах европейских изданий", - отметила модель.

В этот проект девушку пригласили после того, как заметили ее другие фотосессии.

"Мы давно следили за Яной. Ее блог - это глоток свежего воздуха среди латвийских блогов. Честно, смело, откровенно. Безумно хотелось с ней познакомиться и поработать", - призналась фотограф Луиза Яромчук.

Рабочей команде хотелось снять что-то необычное. Кроме Яниной сексуальности, хотелось раскрыть и ее характер.

"Однозначно рассматривали вариант фотосессии на природе... Я была в размышлениях над съемкой, думала над идеей и в этот момент совершенно случайно увидела фото девушки с гусем. И в эту же долю секунды все сложилась воедино. Хутор, гусь, молоко, Яна, сено..." - пояснила Луиза.

ФОТО: личный архив Яны Брук/скриншот из журнала MALVIE

Брук рассказала, что съемки были сложными, ведь было холодно.

"Мы приехали в Сигулду на какой-то маленький хуторок к женщине, у которой пасутся коровы, живут гуси, на дворе стоит трактор, а вокруг дома бегает лохматая нечесаная собака. Мы привезли этой женщине конфет в знак благодарности, что она согласилась нас принять", - вспоминает Яна.

Наблюдая за происходящим, женщина лишь смеялась, когда Яна снималась в белье, а то и без него. Модель это не смущало, ведь это была не первая ее съемка.

"Гуси вели себя очень мирно, но я все равно боялась чуть-чуть, потому что я знаю, что такое, когда гусь щиплет", - смеясь сказала блондинка.

Фотосессия длилась весь день с самого утра. Позировать в нижнем белье было очень холодно.

"Отсняли три образа, но вот уже пора четвертый. А четвертый был у стога сена. Я должна была лить на себя молоко. И вот мы собираемся снимать, но в этот момент как начался ливень. Что теперь делать? Уезжать? Нет! Сажусь на мокрую траву, дождь становится все сильней. Я лью на себя холодное молоко... Я дрожала как осиновый лист, но настраивала себя, чтобы в кадре не было заметно, что мне холодно", - рассказала Яна.

Чтобы не замерзнуть, она бегала по полю кругами вокруг стогов и делала приседания. Кроме фотографа за кадром были стилист Алина и помощница Олеся.

Напомним, что ранее Яна Брук предстала в образе Милды.

ФОТО: личный архив Яны Брук