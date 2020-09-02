Созданные Мартиньшем Кибилдсом передачи будут опубликованы в Сети с русскими субтитрами

Студия VFS Films при поддержке Совета Министров Северных стран (Nordic Council of Ministers) и представительства Британского Совета (British Council) в Латвии в осеннем сезоне 2020 года опубликует на сайте RUS.LSM пятьдесят серий передач об истории из цикла "Ключи. Находки в истории 100-летия" с субтитрами на русском языке.

В рамках программы 100-летия Латвии Мартиньш Кибилдс и VFS Films создали масштабный цикл телепередач "Ключи", в которых каждую неделю рассказывалось о самых важных событиях в истории Латвии за столетие с 1918 по 2018 годы.

Когда передача вышла в эфир в 2018 году, события отображались не в исторически хронологическом порядке, а рассматривались именно в том месяце, когда они происходили. Каждое событие, выбранное "Ключами", рассматривалось с необычной точки зрения, как бы "отпирая дверь" к менее известным событиям. Такой деконструктивный подход позволил обойти обычные стереотипы преподнесения истории и дал возможность понять эти события в контексте сегодняшнего опыта.

Студия VFS Films при поддержке Совета Министров Северных стран и Британского Совета предоставит возможность увидеть и оценить 50 рассказов "Ключей" также и русскоязычным зрителям, жителям Латвии.

В ноябре 2020 года будет опубликован специально разработанный сайт www.atslegas.tv со всеми сериями цикла "Ключи" на 3 языках - латышском, русском и английском.

Цель создания веб-сайта - сделать "Ключи" доступными в качестве дополнительного учебного материала в учебных заведениях Латвии на уроках истории Латвии.

Перевод "Ключей" на русский и английский языки был запланирован еще в начале октября 2019 года при активном участии Марьтиньша Кибилдса, и, чтобы почтить память Мартиньша, он будет осуществлен в 2020 году.