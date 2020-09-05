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"Ему стало легче". Адвокат рассказал о реакции Ефремова на возможные 11 лет колонии

Михаи Ефремов

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Актер Михаил Ефремов, который обвиняется в гибели в ДТП Сергея Захарова, не рассчитывает на мягкое наказание, он спокойно готовится к приговору, сообщил агентству ТАСС адвокат обвиняемого Эльман Пашаев. Напомним, прокурор требует для Ефремова 11 лет лишения свободы.

"Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", - рассказал Пашаев, отметив, что

Ефремов говорил о том, что его судьба решена, уже с первого дня после смертельной аварии.

Приговор актеру будет оглашен во вторник, 8 сентября. 

Гособвинение потребовало приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшие требование поддержали.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находился под домашним арестом. 

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