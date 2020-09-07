Реакция лидеров стран мира на "перехваченные" Минском переговоры о Навальном

Официальные лица Польши, Германии и России прокомментировали информацию о "перехваченном" белорусскими спецслужбами "переговорами" между Германией и Польшей об отравлении Алексея Навального.
В начале сентября во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор представителей Берлина и Варшавы. Из разговора следует, что отравление Навального было фальсификацией.
И Польша, и Германия отвергли обвинения Лукашенко.
По заявлению МИДа Польши, Варшава категорически отвергает информацию о якобы состоявшемся телефонном разговоре, в котором утверждалось, что Навальный не был отравлен.
Польша подчеркивает, что официальная позиция Варшавы идентична немецкой - Навальный был отравлен боевым ядом "Новичок". МИД осудил отравление Навального и выразил надежду, что виновные в преступлении будут привлечены к ответственности.
Правительство Германии также назвало заявления Лукашенко не соответствующими истине.
Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, 7 сентября, что Кремль не будет комментировать информацию о телефонном разговоре Варшава-Берлин, поскольку достоверность такой информации могут определить только спецслужбы.
Скепсис по отношению к опубликованной Минском информации также высказал в своем Twitter российский телеведущий Владимир Соловьев.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!