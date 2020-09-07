Пн, 7.09.2020
В связи с восстановлением популяции медведей важно своевременно найти решения для ситуаций, которые широко исследованы и описаны в регионах, где медведи уже длительное время обитают в созданной и поддерживаемой человеком среде. Екабс Дзенис, руководитель отдела защиты диких видов Управления охраны природы
Екабс Дзенис, руководитель отдела защиты диких видов Управления охраны природы

Реакция лидеров стран мира на "перехваченные" Минском переговоры о Навальном

ФОТО: EPA/Scanpix

Официальные лица Польши, Германии и России прокомментировали информацию о "перехваченном" белорусскими спецслужбами "переговорами" между Германией и Польшей об отравлении Алексея Навального.

В начале сентября во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор представителей Берлина и Варшавы. Из разговора следует, что отравление Навального было фальсификацией.

И Польша, и Германия отвергли обвинения Лукашенко.

По заявлению МИДа Польши, Варшава категорически отвергает информацию о якобы состоявшемся телефонном разговоре, в котором утверждалось, что Навальный не был отравлен.

Польша подчеркивает, что официальная позиция Варшавы идентична немецкой - Навальный был отравлен боевым ядом "Новичок". МИД осудил отравление Навального и выразил надежду, что виновные в преступлении будут привлечены к ответственности.

Правительство Германии также назвало заявления Лукашенко не соответствующими истине.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, 7 сентября, что Кремль не будет комментировать информацию о телефонном разговоре Варшава-Берлин, поскольку достоверность такой информации могут определить только спецслужбы.

Скепсис по отношению к опубликованной Минском информации также высказал в своем Twitter российский телеведущий Владимир Соловьев.

ФОТО: twitter.com

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