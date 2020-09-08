Заседание суда началось в 11:00. Присутствующие в зале молча выслушали приговор.

Суд счел вину доказанной.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - цитирует "Интерфакс" судью Елену Абрамову.

В приговоре отмечено, что вина полностью подтверждается доказательствами, хотя и актер вину не признавал.

В приговоре указано, что в момент ДТП Ефремов был пьян и употреблял наркотики, согласно показаниям свидетелей обвинения и потерпевших. Изначально он свою вину признавал.

"Также вина подсудимого подтверждается исследованными в суде письменными доказательствами", - цитирует судью "Медуза".

Суд зачитал результаты экспертизы: никаких признаков отказа тормозной системы джипа Ефремова или какие-либо другие неисправности не обнаружены.

Суд не принял показания Ефремова о том, что он не помнит, как управлял машиной в момент ДТП. Также были отклонены показания свидетелей защиты Кобца, Гаева и Бадасяна. Они не имеют никакого подтверждения.

Суд постановил, что Ефремов вменяем, также он ранее не судим, у него малолетние дети, а в ходе предварительного следствия он признал вину и раскаялся.

Старшему сыну Сергея Захарова суд назначает компенсацию 800 тысяч рублей (около 9 тысяч евро).

Поддержать Ефремова приехали его жена Софья Кругликова, Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, а также многие другие деятели искусства, сообщил корреспондент "Медузы".

Напомним, что прокурор просил для артиста 11 лет колонии. Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что не рассчитывает на условный срок для Ефремова. Он полагал, что ему дадут 6-8 лет колонии.

Ранее российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находился под домашним арестом.