Вт, 8.09.2020
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Владимир Познер о Навальном
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С октября СГД будет принимать клиентов только по записи

Здание СГД. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С 5 октября Служба государственных доходов (СГД) будет очно обслуживать клиентов только по записи, сообщили в учреждении.

СГД возобновила очное обслуживание клиентов в Риге и других городах с июня. Вне Риги обслуживание ведется только по записи, а в столице возможна также живая очередь.

Решение ограничить очное обслуживание принято из-за роста заболеваемости Covid-19 в Европе и наступления осенней погоды, что увеличивает риск заражения.

Записаться к специалистам СГД можно по телефону 67120005. Центр обслуживания клиентов в Риге, на ул. Талеяс, работает с 9 до 17 часов, по понедельникам до 19 часов, по пятницам до 15 часов.

Как заявила гендиректор СГД Иева Яунземе, решение об обслуживании по записи принято в связи с тем, что в Риге сохраняется высокий интерес к очному приему, но людям приходится долго стоять в живой очереди. Это неудобно для самих клиентов, особенно пожилых, и вызывает эпидемиологические риски.

СГД напоминает, что все услуги можно получать удаленно в системе электронного декларирования, а также по телефону 67120000.

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