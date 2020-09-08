С октября СГД будет принимать клиентов только по записи

СГД возобновила очное обслуживание клиентов в Риге и других городах с июня. Вне Риги обслуживание ведется только по записи, а в столице возможна также живая очередь.

Решение ограничить очное обслуживание принято из-за роста заболеваемости Covid-19 в Европе и наступления осенней погоды, что увеличивает риск заражения.

Записаться к специалистам СГД можно по телефону 67120005. Центр обслуживания клиентов в Риге, на ул. Талеяс, работает с 9 до 17 часов, по понедельникам до 19 часов, по пятницам до 15 часов.

Как заявила гендиректор СГД Иева Яунземе, решение об обслуживании по записи принято в связи с тем, что в Риге сохраняется высокий интерес к очному приему, но людям приходится долго стоять в живой очереди. Это неудобно для самих клиентов, особенно пожилых, и вызывает эпидемиологические риски.

СГД напоминает, что все услуги можно получать удаленно в системе электронного декларирования, а также по телефону 67120000.