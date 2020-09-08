Солист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет папой

"Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу - пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?" - написал он.

Издание PeopleTalk.ru пишет, что Антон и Анжелика поженились весной 2020 года. Этой новостью они тоже делились в соцсетях. С 2012 по 2018 год Лиссов был в браке с Викторией Головачевой. Причину развода пара не озвучила.