Вт, 8.09.2020
Мне даже жаркий поцелуй крупным кадром очень сложно играть, я стесняюсь. Мне, например, понравился фильм "Текст", но постельные сцены с Кристиной Асмус мне неудобно смотреть. Юлия Снигирь, актриса
Юлия Снигирь, актриса

Солист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет папой

Антон Лиссов

ФОТО: https://www.instagram.com/lissoff/?hl=ru

Участник популярного российского коллектива Little Big Антон Лиссов на своей Instagram-странице сообщил, что совсем скоро станет папой. 

Сообщение он сопроводил снимком с беременной супругой Анжеликой Ивановой.

(орфография и пунктуация сохранены) 

"Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу - пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?" - написал он.

В комментариях пару поспешили поздравить звездные коллеги - Ида Галич и Алена Водонаева, 

Издание PeopleTalk.ru пишет, что Антон и Анжелика поженились весной 2020 года. Этой новостью они тоже делились в соцсетях. С 2012 по 2018 год Лиссов был в браке с Викторией Головачевой. Причину развода пара не озвучила. 

Напомни, ранее солист Little Big Илья Прусикин и блогер Ирина Смелая объявили о разводе.  

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