Солист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет папой

Участник популярного российского коллектива Little Big Антон Лиссов на своей Instagram-странице сообщил, что совсем скоро станет папой.
Сообщение он сопроводил снимком с беременной супругой Анжеликой Ивановой.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу - пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?" - написал он.
В комментариях пару поспешили поздравить звездные коллеги - Ида Галич и Алена Водонаева,
Издание PeopleTalk.ru пишет, что Антон и Анжелика поженились весной 2020 года. Этой новостью они тоже делились в соцсетях. С 2012 по 2018 год Лиссов был в браке с Викторией Головачевой. Причину развода пара не озвучила.
Напомни, ранее солист Little Big Илья Прусикин и блогер Ирина Смелая объявили о разводе.
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