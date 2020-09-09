8 лет для Ефремова - это много или мало? Все могло быть иначе? О роли Пашаева в самом громком деле года

Того же мнения придерживается и юридический журналист, заместитель шеф-редактора "Право.ру" Алексей Малаховский. В подкасте "Медузы" "Что случилось" он высказал схожее мнение:

"Если есть обвинительный приговор и такой срок по статье, подразумевающей от 5 до 12, а он получил восемь, то есть среднюю величину, - можно сказать, что тактика Пашаева не сработала".

На вопрос журналиста Владислава Горина - ведь Ефремову могли дать и по высшему, то есть 12 лет, - Малаховский ответил, что против этого сработали объективные факторы, такие как:

изначальное признание вины, а также то, что и в конце подсудимый признал ее;

положительные личные характеристики и государственные награды;

тот факт, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

"Это набор факторов, которые защитили его от максимальной цифры", - высказался Малаховский.

По его мнению, "на судейское усмотрение сильнее повлияло непостоянство Ефремова". То есть если бы человек с самого начала утверждал, что не виновен, и гнул бы эту линию до конца - это одно, а когда сначала он признает вину и записывает видео с раскаянием, потом идет в отказ без объяснений, а в итоге снова признает свою вину - "не только у судьи, у любого наблюдателя складывается впечатление, что человек что-то недоговаривает. Далеко не каждый ему поверит", - резюмирует Малаховский.

На его взгляд, исходя из опыта в правовой журналистике, более действенной стратегией при таком резонансном преступлении у всех на глазах под камерами и с кучей свидетелей было бы:

во всем признаться;

максимально сотрудничать со следствием;

корректно вести себя по отношению к оппонентам, обвинению, потерпевшим;

предложить потерпевшим максимальные выплаты и выслать их письмом с уведомлением.

То есть - сделать все возможное, чтобы искупить вину. По мнению юридического журналиста, это тот путь, который позволил бы актеру по меньшей мере сохранить репутацию и, скорее всего, помог бы уменьшить величину наказания.

Если изучить приговоры в России по подобным делам - сколько дают за схожие аварии с человеческими жертвами - при положительной характеристике, первой уголовной ответственности и раскаянии, то система подходит к обвиняемому максимально лояльно, говорит он.

"Пять лет, не более того", - заключает эксперт.

Конечно, принимать этот вывод как доказанный факт нельзя, но, как подметила Лиза Фохт, одно понятно точно - бОльший урон репутации Ефремова, похоже, нанесла не сама авария, а то, что происходило после нее.