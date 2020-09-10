Последняя роль перед ДТП: вышла короткометражка, в которой Ефремов сыграл адвоката

Фильм был выставлен на канале режиссера фильма Сергея Кальварского. Действие в нем происходит на судебном заседании, которое из-за пандемии проходит на платформе для видео-конференций zoom. Помимо Ефремова в фильме сыграли популярные актеры Юлия Ауг, Роман Мадянов и Максим Виторган.

Большую часть фильма персонаж Ефремова ничего не говорит. В некоторых сценах он пьет алкогольные напитки.

По словам режиссера, решение о премьере он принял вместе с друзьями Ефремова. Изначально премьера должна была состояться раньше, но из-за аварии, следствия и суда ее решили перенести. Как говорит режиссер фильма, это могло нанести Ефремову вред.

"Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм "Процесс", который тоже посвящен суду - совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии", - сказал режиссер фильма в эфире телеканалу "Дождь".

Это последняя роль Ефремова перед приговором, вынесенным 8 сентября. Как RUS TVNET писали ранее, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Ефремов в зале суда. ФОТО: скриншот с youtube.com

Помимо фильма "Процесс", Ефремов сыграл в недавно вышедшей фантастике "Вратарь Галактики", на очереди еще несколько фильмов, в которых он уже успел сняться. Некоторые из авторов грядущих фильмов обмолвились, что рассматривают возможность вырезать роль Ефремова, или переснять его эпизоды с другим актером.