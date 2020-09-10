Виктория Дайнеко: "Большинство моих американских ухажеров не знают, кто я"

"Большинство моих американских ухажеров не знают, кто я, мой статус в другой стране. Они видят мой Instagram, что я пою, говорят, мол, голос классный. Мне нравилось, что в Америке я была просто девочкой Викой, у которой есть дочь, а не певица, не девочка с картинки", - объяснила Дайнеко.

Она призналась, что некоторые поклонники ее даже звали замуж.

Виктория отмечает, что залог счастливых отношений - это гармония с собой.

"Не когда ты видишь человека и тебе хочется, чтобы он был другим - тогда ты любишь не человека рядом, а просто свою любовь, концепцию, образ", - уверена она.

Дайнеко считает, что личная жизнь должна быть далека от социальных сетей. Для нее неприемлемо публиковать что-то личное.

"Мой идеальный мужчина? Тот, на которого можно положиться, который будет хотя бы чуть сильнее меня и при этом не будет пытаться меня задавить. Я в общем-то много чего хочу. Одним словом - мужчина, рядом с которым я была бы реально просто женщиной", - подчеркивает звезда.

Пока такого мужчину Виктория еще не встретила. Что касается замужества, то она столь импульсивна, что может выйти замуж на следующий день после знакомства.

К своим бывшим певица относится очень хорошо. Даже с любовью. Она в хороших отношениях со своим бывшим возлюбленным Алексеем Воробьевым. Виктория давно разрешила все споры с экс-супругом. Сейчас они в хороших отношениях и прекрасные родители.

С материнством Дайнеко приобрела женственность.

"Если раньше я смотрела на мужчин, говорила, что вот, мол, "мне ничего не надо", то сейчас я понимаю, что мужчина не нужен для того, чтобы перестать быть сильной, мужчина нужен только для того, чтобы ты наконец-то смогла быть слабой. Вообще-то быть девочкой очень классно - слабой, капризной, нуждающейся, а не вот этой вот: "Я все сама! Мужики, отойдите в сторону", - признается Виктория.