Животному ампутировали кончики пальцев: в жестоком обращении с черным леопардом обвиняются трое

Агентству LETA в Госполиции сообщили, что в Специализированную многопрофильную прокуратуру направлены два уголовных дела для начала уголовного преследования за нарушение правил торговли дикими животными.

Первое уголовное дело касается случая, когда в жилье содержали дикого хищника, у которого были ампутированы кончики пальцев. Название животного не разглашается, но еще в начале года полиция сообщала прессе, что в январе в одной из квартир в Риге, в районе Сканстес, был изъят черный леопард и возбуждено уголовное дело. Портал jauns.lv тогда писал, что леопарда держали в одной из квартир жилого комплекса Skanstes virsotnes.

Теперь Госполиция сообщает, что, несмотря на то, что покупатель сам добровольно обратился в Управление защиты природы с заявлением о находящемся в его распоряжении хищнике, продавец которого так и не предоставил обещанные документы о его происхождении, это уже не может изменить начатое расследование.

По оценке полиции, получены достаточные доказательства того, что как продавец, так и покупатель животного совершили преступление.

Закон о защите животных предусматривает, что дикое животное не может быть продано или приобретено, если не было зарегистрировано подходящее место для его содержания, однако оба лица легкомысленно полагались на тот факт, что оформить необходимые документы можно будет после покупки животного.

По мнению следователей, из-за того, что происхождение животного неизвестно, а его популяция сокращается, незаконная торговля нанесла значительный ущерб интересам, охраняемым законом.

Полиции также удалось установить личность человека, который, скорее всего, ампутировал кончики пальцев животному.

За жестокое обращение с животным полиция возбудила уголовные дела в отношении трех человек.

Еще один дикий случай

Второе уголовное дело касается случая, когда в частном доме также содержалось дикое животное отряда хищникова, о чем поступили сведения из Управления защиты природы и социальной службы местного самоуправления. Полиция и в данном случае не разглашает название животного.

В ходе расследования было установлено, что животное потенциальному покупателю из-за границы в Латвию привез знакомый. И продавец, и покупатель знали, что такое животное можно продавать и покупать только при наличии зарегистрированного вольера для дикой природы, но, по оценке полиции, оба не зарегистрировали такое место в соответствии с процедурами, применимыми к диким животным, находящимся под угрозой исчезновения.

Это животное содержали на террасе, которую владелец пытался приспособить к его потребностям, но данное место все равно не подходило ни с точки зрения благополучия животного, ни с точки зрения безопасности окружающих.

В этом случае полиция возбудила уголовное дело против продавца и покупателя животного за нарушение правил торговли исчезающими дикими животными.

Оба животных в настоящее время находятся в Рижском зоопарке, специалисты которого обеспечивают их содержание в соответствии с существующими требованиями. О дальнейших действиях в отношении животных будет решено в ходе уголовного производства.