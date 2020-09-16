"А вот и он - Ваган Евгеньевич": Петросян показал своего сына

"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!" - подписал он фото.

В комментариях фолловеры поздравляли юмориста и его супругу Татьяну Брухунову.

Первые слухи о рождении ребенка у звездной пары появились 25 марта. СМИ писали, что малыш родился при помощи суррогатной матери. Журналисты сообщали, что роды проходили в элитной клинике Дубая. Пара эту информацию не подтверждала, а Татьяна ранее и вовсе опровергла новости о рождении малыша.

Напомним, у Петросяна уже есть дочь от первого брака Викторина.

В августе 2018 года появились новости о разводе юмориста с четвертой женой - Еленой Степаненко. Официально они развелись в ноябре, но тяжбы по разделу имущества продолжаются до сих пор. Согласно информации журналистов, Петросян и его помощница Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года.