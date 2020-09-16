Ср, 16.09.2020
Если один член партии о другом говорит, что его "нужно убрать", и подчеркивает, что у него "рука не дрогнет", то это нельзя назвать ни остроумным, ни коллегиальным, ни этичным. Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
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"А вот и он - Ваган Евгеньевич": Петросян показал своего сына
Фото

Евгений Петросян с сыном

ФОТО: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru

В среду, 16 сентября, юмористу Евгению Петросяну исполнилось 75 лет. В этот день артист решил порадовать своих подписчиков и впервые показал фото своего сына. 

"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!" - подписал он фото. 

В комментариях фолловеры поздравляли юмориста и его супругу Татьяну Брухунову. 

Первые слухи о рождении ребенка у звездной пары появились 25 марта. СМИ писали, что малыш родился при помощи суррогатной матери. Журналисты сообщали, что роды проходили в элитной клинике Дубая. Пара эту информацию не подтверждала, а Татьяна ранее и вовсе опровергла новости о рождении малыша. 

Напомним, у Петросяна уже есть дочь от первого брака Викторина. 

В августе 2018 года появились новости о разводе юмориста с четвертой женой -  Еленой Степаненко. Официально они развелись в ноябре, но тяжбы по разделу имущества продолжаются до сих пор. Согласно информации журналистов, Петросян и его помощница Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года.  

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