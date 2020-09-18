Пт, 18.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева адвокатского статуса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в действиях Пашаева был допущен дисциплинарный проступок.

По словам президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, в рамках дела о ДТП с участием Ефремова Пашаев "разыграл водевиль", поэтому в сложившейся ситуации решение комиссии является "наиболее адекватным". 

Как уточняет глава Адвокатской палаты Северной Осетии, Пашаева лишили статуса на один год.

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Представление о прекращении статуса Пашаева в адвокатскую палату внесло управление Минюста по Северной Осетии.

В июле Пашаев в эфире канала "Россия 1" говорил, что лишался адвокатского статуса уже трижды. 

О неоднозначной линии защиты Пашаева RUS TVNET ранее писал тут:

Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения. По словам Ефремова, Пашаев "подставил" его и виноват в столь суровом наказании. 

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