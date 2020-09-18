Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Отмечается, что в действиях Пашаева был допущен дисциплинарный проступок.

По словам президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, в рамках дела о ДТП с участием Ефремова Пашаев "разыграл водевиль", поэтому в сложившейся ситуации решение комиссии является "наиболее адекватным".

Как уточняет глава Адвокатской палаты Северной Осетии, Пашаева лишили статуса на один год. 11

Представление о прекращении статуса Пашаева в адвокатскую палату внесло управление Минюста по Северной Осетии.

В июле Пашаев в эфире канала "Россия 1" говорил, что лишался адвокатского статуса уже трижды.

О неоднозначной линии защиты Пашаева RUS TVNET ранее писал тут:

Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения. По словам Ефремова, Пашаев "подставил" его и виноват в столь суровом наказании.