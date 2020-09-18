Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева адвокатского статуса, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в действиях Пашаева был допущен дисциплинарный проступок.
По словам президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, в рамках дела о ДТП с участием Ефремова Пашаев "разыграл водевиль", поэтому в сложившейся ситуации решение комиссии является "наиболее адекватным".
Представление о прекращении статуса Пашаева в адвокатскую палату внесло управление Минюста по Северной Осетии.
В июле Пашаев в эфире канала "Россия 1" говорил, что лишался адвокатского статуса уже трижды.
О неоднозначной линии защиты Пашаева RUS TVNET ранее писал тут:
Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения. По словам Ефремова, Пашаев "подставил" его и виноват в столь суровом наказании.
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