Больше 1000 вакансий: Lidl Latvija объявила о наборе персонала

Предприятие предлагает следующие вакансии: "рабочий магазина" и "рабочий склада". Откликнуться на вакансии можно на интернет-странице предприятия.

Ознакомиться с вакансиями приглашаются все желающие - кандидатам необязательно иметь соответствующий опыт работы. С первого рабочего дня предприятие предоставит каждому новому работнику полностью оплачиваемое профессиональное обучение, время которого будет учитываться работнику как рабочее.

Заработная плата на предприятии будет выше, чем в среднем в отрасли, сообщает руководитель отдела кадров Lidl Latvija Анжелика Разгале. Кроме этого, "Lidl Latvija гарантирует каждому сотруднику полис медицинского страхования после окончания трехмесячного испытательного срока, потому что здоровье сотрудников является нашим важнейшим приоритетом", - рассказывает Разгале.

В 2019 году Lidl стал одним из крупнейших инвесторов немецкого капитала в Латвии. В настоящее время компания сфокусирована на завершении строительства логистического центра в Риге и создании сети магазинов по всей Латвии.