"Я продолжаю доказывать своей маме, что она не права": Анна Седокова о свадьбе с Тиммой

"Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я никому не буду нужна со своим ребенком. Разведенка. Прошло много лет, и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе", - за метила Седокова.

Она призналась, что после свадьбы у нее появился новый вид комментаторов-хейтеров. К примеру, одна девушка написала под свадебным фото Анны: "Я ее раньше обожала, а сейчас ненавижу".

Седокова указала, что обычно женщины за 40 и блондинки пишут едкие комментарии и "бред" про детей звезды.

"Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов", - подчеркнула она.

Она поблагодарила Яниса за то, что он может принять ее детей. Не различая их по группе крови.

"Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда", - уверена Анна.

Напомним, 18 сентября в эфире шоу "Вечерний Ургант" певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма признались, что сыграли свадьбу. Сейчас в Сети уже доступны фотографии со скромной церемонии.

Известно, что торжество прошло 6 сентября в узком кругу. Пара не планировала никому рассказывать. Родители знаменитостей узнали об этом только на следующий день.

"Это было самое секретное задание за всю мою жизнь! Совершено секретно и, главное, быстро. Два иностранца в России, два безумно влюбленных человека, и сделать невозможное возможным, и главное - 6 сентября!" - отметила свадебный организатор Катерина Минкевич.