Lidl Latvija ищет более 1000 работников по всей Латвии

Она отметила, что кандидатам не нужен предшествующий опыт работы в розничной торговле или логистике. Уже с первого рабочего дня Lidl Latvija обеспечит каждому новому работнику полностью оплаченное профессиональное обучение.

Подать заявки на вакансии работника магазина или склада можно на сайте Lidl www.nacuzlidl.lv.

"Мы построили центр логистики Lidl в Риге и продолжаем работы по строительству наших магазинов по всей Латвии. Сейчас пришло время наделить эти здания душой - создать энергичные команды работников магазинов и логистического центра, которые обеспечат успешный старт "Lidl" на латвийском рынке", - заявил председатель правления Lidl Latvija Якоб Йозефсон.

Компания отмечает, что руководители магазинов и региональные руководители Lidl почти два года провели на профессиональном обучении в других странах, где работает "Lidl", чтобы получить необходимый опыт. Каждый новый работник магазинов и логистического центра Lidl также пройдет профессиональное обучение, получая во время обучения полную зарплату.

"Хочу подчеркнуть, что система оплаты труда наших работников сформирована очень честно и прозрачно, учитывается каждая отработанная минута, и каждая минута оплачивается. Работники Lidl будут получать зарплату, которая будет выше средней по отрасли. Lidl Latvija гарантирует каждому работнику по окончании трехмесячного испытательного периода полис страхования здоровья, ведь здоровье работников является для нас главным приоритетом", - заявляет руководитель департамента персонала Lidl Latvija Анжелика Разгале.

Как сообщалось, ООО Lidl Latvija было создано в феврале 2018 года. Сейчас предприятие фокусируется на завершении своего логистического центра в Риге и развитии сети магазинов в Латвии.