"Я счастлива": Лиза Арзамасова впервые рассказала об отношениях с Ильей Авербухом

В июле 46-летний фигурист и хореограф Илья Авербух признался СМИ, что состоит в отношениях с 25-летней Лизой Арзамасовой, известной зрителям по сериалу "Папины дочки". Информацию об отношениях также подтвердила актриса изданию Hello!, но в подробности не вдавалась.

На днях, однако, она впервые прокомментировала роман в разговоре с изданием "7дней". Актриса отметила, что ничего не скрывает и просто не любит делиться подробностями личной жизни. "Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или - мы поделимся. Пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо, я счастлива", - сказала Арзамасова.