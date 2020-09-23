"Я счастлива": Лиза Арзамасова впервые рассказала об отношениях с Ильей Авербухом

До сих пор неизвестно, как и когда начались отношения 25-летней актрисы Елизаветы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха. Особенно тайну этих отношений оберегает сама Арзамасова. В разговоре с корреспондентом издания "7дней" актриса наконец нарушила молчание.
В июле 46-летний фигурист и хореограф Илья Авербух признался СМИ, что состоит в отношениях с 25-летней Лизой Арзамасовой, известной зрителям по сериалу "Папины дочки". Информацию об отношениях также подтвердила актриса изданию Hello!, но в подробности не вдавалась.
На днях, однако, она впервые прокомментировала роман в разговоре с изданием "7дней". Актриса отметила, что ничего не скрывает и просто не любит делиться подробностями личной жизни. "Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или - мы поделимся. Пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо, я счастлива", - сказала Арзамасова.
Ранее Лиза не была замечена в романтических отношениях с кем-либо, а Илья Авербух был женат на своей партнерше, фигуристке Ирине Лобачевой. Их брак длился больше 10 лет. Сейчас сын Ильи и Ирины Мартин живет с отцом.
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