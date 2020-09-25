СМИ: Дэниэл Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера, но при одном условии

Согласно информации издания, решение звезды связано с недавними высказываниями писательницы, после которых ее затравили в Сети.

Помимо того, организаторы лишили Джоан Роулинг премии в области прав человека Ripple of Hope Award.

Напомним, автор романов ранее назвала некоторые требования транс-активистов опасными для женщин. За последний месяц в соцсети Twitter начали массово появляться сообщения о смерти Джоан Роулинг. Все публикации сопровождает хэштег #RIPJKRowling. Британская писательница жива и здорова, но пользователей Сети это не останавливает.

Дэниел Рэдклифф - британский актер. Известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноименных фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг. В 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.