Сб, 26.09.2020
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Знаменитые часы В Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы

ФОТО: twitter.com

Знаменитые часы на Юнион-сквер в Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы - по мнению авторов проекта, до нее осталось чуть более семи лет, сообщает The New York Times.

Таймер установили на Манхэттене более 20 лет назад, все это время никто толком не понимал, что именно обозначает загадочный арт-объект.

Новую жизнь часам подарили художники Ган Голан и Эндрю Бойд. Они придумали проект "Климатические часы" - теперь таймер на Юнион-сквер показывает время, оставшееся у человечества на решение экологических проблем.

Ранее художники сделали подобные ручные часы для шведской активистки Греты Тунберг - они подарили их девочке перед ее выступлением на саммите ООН.

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