Знаменитые часы В Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы

Таймер установили на Манхэттене более 20 лет назад, все это время никто толком не понимал, что именно обозначает загадочный арт-объект.

Новую жизнь часам подарили художники Ган Голан и Эндрю Бойд. Они придумали проект "Климатические часы" - теперь таймер на Юнион-сквер показывает время, оставшееся у человечества на решение экологических проблем.

Ранее художники сделали подобные ручные часы для шведской активистки Греты Тунберг - они подарили их девочке перед ее выступлением на саммите ООН.

Wow. NYC just turned the Metronome in Union Square into @theclimateclock, which counts down the 7 years and 102 days we have left to dramatically reduce carbon emissions. pic.twitter.com/AO7s55Oset — #VoteForScience (@MarchForScience) September 20, 2020